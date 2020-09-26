Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Davutoğlu HDP'ye telefon etti /26 Eylül 2020 18:56

Ahmet Davutoğlu HDP'ye telefon etti

6-8 Ekim Kobane eylemlerinin yaşandığı dönem başbakan olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı aradı, gözaltılarla ilgili “geçmiş olsun” dileğinde bulundu. 2014-2015 tarihleri arasında yaşananların çok boyutlu olduğunu, bu kapsamda 6-8 Ekim’deki olayların da konuşulması gerektiğini belirten Davutoğlu yaşananların ülkeye zarar verdiğini ve Türkiye’yi hukuk devletine götürecek adımlar atılması gerektiğini söyledi.

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6-8 Ekim Kobane eylemlerinin yaşandığı dönem başbakan olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HDP’li siyasetçilere yapılan operasyonun ardından Eş Genel Başkan Mithat Sancar’ı aradı.

HDP’den yapılan açıklamaya göre Sancar görüşmede, saldırının sadece HDP’ye yönelik olmadığını, bütün muhalefeti, AK Parti’den farklı düşünen herkesi hedef aldığını belirterek, “Biz geçmiş dönemle ilgili kapsamlı bu muhasebeye hazırız, kapsamlı bir yüzleşmenin taraftarıyız. Bunu istiyoruz ve hakikatin ortaya çıkması lazım” dedi.

Sancar da, bu konuda HDP’nin daha önce birçok kez araştırma önergeleri verdiğini AK Parti’nin bunları reddettiğini hatırlatarak, “İktidar geçmişteki sorumluluklarını örtmek ve bugün içine düştüğü çıkmazları gizlemek için partimizi hedef alarak bu tür yöntemleri kullanıyor” dedi. Sancar bir kez daha demokrasiden, adaletten ve barıştan yana olan bütün güçlerin saldırılar karşısında net tavır almasını istedi.

HDP’ye “geçmiş olsun” dileğinde bulunan Davutoğlu ise özellikle 2014-2015 tarihleri arasında yaşananların çok boyutlu olduğunu söyleyerek, “6-8 Ekim’deki olayların da konuşulması gerektiğini” belirtti. Yapılanın hukuki olmadığını söyleyen Davutoğlu, yaşananların ülkeye zarar verdiğini ve Türkiye’yi hukuk devletine götürecek adımlar atılması gerektiğini belirtti. 
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