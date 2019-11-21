Samanyolu Haber /Politika / Ahmet Davutoğlu kanadından 'Bize katılacaklar' açıklaması /21 Kasım 2019 22:11

Ahmet Davutoğlu kanadından 'Bize katılacaklar' açıklaması

AKP'den ayrılma sürecine girerek yeni bir partileşme çalışması içine giren eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu cephesinden sürece katılımlarla ilgili yeni bir açıklama geldi.

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Yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski başbakan Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni bir açıklama geldi.
 
Tarafsız Haber Ajansı'nın aktardığına göre Davutoğlu'nun partisi kurulduktan sonra belediye meclis üyelerinden de çok sayıda katılım olacak. Davutoğlu cephesinden bir isim, "Partiyi kurun, gelelim’ diyen çok belediye meclis üyesi var" dedi.

Davutoğlu, partisinin tabelasını Aralık ayının ilk haftası asacak.

Edinilen bilgiye göre bir süre önce AKP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Davutoğlu ile zaman zaman görüşmeler yapıyor. Yeneroğlu’nun Davutoğlu ile birlikte hareket edeceği iddia ediliyor.

Konuyla ilgili olarak Davutoğlu’na yakın kaynak, “Görüntü o ama kesinleşmesi lazım” ifadesini kullandı.

'BİRÇOK İLÇEDEN MESAJ ALIYORUZ'

Davutoğlu’na yakın kaynak, çok sayıda belediye meclis üyesinin kendilerine katılmak istediğini belirterek, ‘Partiyi kurun, gelelim’ diyen çok belediye meclis üyesi var. Biz belediyelerde ağırlığımızı hissettiririz parti kurulduğu zaman. Birçok ilçeden bu mesajları alıyoruz. Türkiye genelinde bize katılmak isteyen belediye meclis üyeleri bulunuyor. İktidar kanadında olan belediye meclis üyelerinde azınlığa düşme söz konusu olabilir. Bazı kararlar alırken sıkıntı oluşabilir. Tabanda kopma gözüküyor. Tabanda yılgınlık var. Tabanın eridiğini gözlemliyoruz” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde, AKP Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız ve eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Habibe Çiftcioğlu Başer'de AKP'den istifa etmişti. Başer, aynı zamanda hali hazırda Büyükçekmece AKP Meclis Üyesi idi.
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