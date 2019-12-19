Davutoğlu merak edilenleri açıkladı

Gelecek Partisi Kurucu Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2017’deki Anayasa Değişikliği Referandumuna karşı çıktığını söyledi. Düşüncelerini açıklayacak cesur bir medya bulamadığını belirten Davutoğlu, “Çünkü 15 Temmuz’un o kasırga gibi esen havası vardı” dedi.





İstanbul’da düzenlenen Taksim Toplantılarına eski Başbakan Gelecek Partisi Kurucu Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu davet edildi. “Gelecek Vizyonu” başlıklı bir konuşma yapan Davutoğlu, parti olarak amaçladıkları vizyona, Şehir Üniversitesi tartışmalarına, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “dolandırıcılık” ithamına ve 2017’deki Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin oylandığı Anayasa Değişikliği Referandumuna neden karşı çıktığını anlattı.





“ADALET GÜÇ BİRİKTİRME ALANI OLDU”





Türkiye’deki siyasetin adalet üzerindeki egemenliğine vurgu yapan Ahmet Davutoğlu, “Adalet güç biriktirme alanı oldu. 27 Mayıs’tan buyana hep böyle oldu. Hâlbuki güç biriktirme alanı değildir. Adalet gücü denetim altına alma alanıdır.” dedi.





“BİR BİRİMİZİ DELİLSİZ SUÇLAMAYA BAŞLADIK”





Adalet ile birlikte siyasette şeffaflığın önemine değinen Davutoğlu, “Öte yandan şeffaflık, siyasi etik, siyasetin finansmanı gibi temel konularda ortak bir noktada buluşmamız lazım. Buna, siyasi etiğe karşı çıkacak birisi olabilir mi? Bunlar evrensel değerler. Bu değerler etrafında düşünmediğimiz zaman ve siyasi etiği özünden inşa edecek bir çalışmaya girmediğimiz zaman bir birimizi suçlamaya başlarız. Hem de delilsiz suçlamaya!” şeklinde konuştu.





“ŞEFFAFLIK OLMADAN DEMOKRASİ YERLEŞMEZ”





Başbakanlık görevinden ayrıldığı dönemde en fazla ihtilafa düştüğü hususların bunlar olduğunu ve kamuoyunun da bildiğini ifade eden Davutoğlu, “Çünkü şunu fark etmiştik. Şeffaflık olmadan bir topluma demokrasi yerleşmiyor. Demokrasiyi seçimden seçime kullanılan bir oy değil de herkesin her süreçte devreye girdiği kültürel bir süreç olarak görüyorsanız. Mutlaka şeffaflığı egemen kılacaksınız. Siyasi etiği egemen kılacaksınız.” uyarasında bulundu.





“BEN AĞZIMA DAHİ ALMAK İSTEMİYORUM O SUÇLAMAYI”





AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şehir Üniversitesi üzerinden kendisine yönelik suçlayıcı ifadelere değinen Davutoğlu, “İçinde benim muhatap olmaktan hicap duyduğum bir suçlamada bulundu Sayın Cumhurbaşkanı. Şehir üniversitesine verilen kredi ile ilgili. Ben ağzıma almak istemiyorum o suçlamayı. Çünkü bırakın Cumhurbaşkanını veya Başbakanını, çok yakın iki arkadaşın öyle birlikte görev yapmış kişilerin. Sokakta iki kişinin bir birine hitap ederken dahi dikkatli kullanması gereken bir kelimeyle bizi itham etti.” dedi.





“BİR ÜNİVERSİTE NEDEN SUSTURULMAK İSTENİR?”





“Benim Başbakanlığım döneminde Şehir Üniversitesi, Halkbank’tan tek bir kuruş kredi almadı.” diyen Davutoğlu, “Eylül 2016’da Binali Yıldırım’ın Başbakanlığı sırasında kredi alındı” cevabını verdi. “Şehir Üniversitesi’yle benim hukuken hiçbir bağım yok” diyen Davutoğlu, “Ama oradaki öğrencilerin ve öğretim kadrosunun birçoğunu tanıyorum. Sağcısıyla solcusuyla, ülkenin en duayen öğretim görevlilerinin olduğu bir üniversite neden susturulmak istenir? Düşünce özgürlüğü ortamındaki otoriterleşmeye alternatif oluşturduğu için.” şeklinde konuştu.





“Anayasal sistemimiz baştan aşağı yenilenmek zorunda!” diyen Davutoğlu, “2017 referandumu ile ilgili beni haklı olarak eleştirenler var. Madem bu kadar itiraz ediyorsunuz o zaman neden dillendirmediniz diyorlar. O zaman Sayın Cumhurbaşkanına, Başbakana, yazılı olarak ta verdim sözlü olarak da ilettim. Mecliste de arkadaşlara söyledim.” dedi.





“REFERANDUMUNA EVET ÇAĞRISINDA BULUNDUĞUMA KİMSE ŞAHİT OLMADI”





“Kamuoyu ile paylaşmak istedim. Bunu da ilk defa burada söylüyorum” diyen Davutoğlu, “O günlerde bu konuları paylaşabileceğim tek bir cesur televizyon kanalı çıkmadı. Çünkü 15 Temmuz’un o kasırga gibi esen havası vardı. Bugünden o günlere baktığımızda değerlendirmek kolay. Ama hiçbir yerde AK Parti Milletvekili ve AK Parti’nin eski Başbakanı olarak. Benim 2017 Anayasa Değişikliği Referandumuna evet çağrısında bulunduğuma kimse şahit olmadı.” ifadesini kullandı.





“Bunu da bir savunma için söylemiyorum” diyen Davutoğlu, “Ama bunu derken bütün geçmişteki ıstırabı yaşan birisi olarak söylüyorum. Önceki sistemde çarpık bir sistemdi. Her Cumhurbaşkanı ve Başbakanı kavga ettiren bir sistemdi.” şeklinde değerlendirdi.