Samanyolu Haber /Politika / Ahmet Davutoğlu, Rusya Büyükelçisi ile görüştü /04 Şubat 2021 00:29

Ahmet Davutoğlu, Rusya Büyükelçisi ile görüştü

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov'un parti genel merkezine nezaket ziyaretinde bulunduğunu belirtti.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov ile görüştü. Davutoğlu, ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında sohbet ettiklerini ifade etti.

Davutoğlu, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Sayın Aleksei V. ERKHOV parti genel merkezimizde bizlere nezaket ziyaretinde bulundular. Sayın Büyükelçiyle ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında sohbet imkanı bulduk. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum."
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