Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Davutoğlu yandaş Hacı Yakışıklı ile canlı yayında sert tartıştı /14 Ocak 2022 14:51

Ahmet Davutoğlu yandaş Hacı Yakışıklı ile canlı yayında sert tartıştı

Gelecek Partisi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Haber Global'de AK Partili Hacı Yakışıklı'ya tepki gösterdi.

Yandaş isimle sert tartışma

Gelecek Partisi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dün akşam Haber Global’de yayınlanan Siyaset Özel programına konuk oldu. Davutoğlu, AK Partili Hacı Yakışıklı'ya sert çıktı. 

Hacı Yakışıklı, HDP'nin ziyaret ettiği Ahmet Davutoğlu’na, “Efendim HDP ile yaptığını görüşmede terörü sordunuz mu?” diye sordu. Ahmet Davutoğlu da “evet sordum”  cevabını verdi.

Fakat Yakışıklı sorularını aynı şekilde sormaya devam edince Davutoğlu sinirlendi.

Davutoğlu ile Yakışıklı arasında geçen diyalog şöyle:

Yakışıklı: HDP ile görüşmenizde terörü sordunuz mu?

Davutoğlu: Evet sordum.

Yakışıklı: Peki PKK dediniz mi?

Davutoğlu: Terör örgütü dedim.

Yakışıklı: Efendim PKK demediniz mi?

Davutoğlu: HDP deyince akla Bask mı geliyor?

Yakışıklı: O zaman demediniz.

Davutoğlu: Dedim.
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