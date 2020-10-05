Ahmet Davutoğlu'ndan AKP ile ittifak açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye kendini esir ettirdiğini söyleyerek, "Bahçeli'nin isteyip de yaptıramadığı hiçbir şey yok" dedi. 'AKP ile ittifak' sorusunu da cevaplandıran Davutoğlu, "AK Parti ile ittifak söz konusu değildir. AK Parti’nin tabanı benim tabanımızdır." ifadelerini kullandı.





Davutoğlu, Halk TV'de Şirin Payzın'ın sorularını yanıtlıyor.





Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:





Son atılan adımlarda doğrudan hedef biziz. Cumhurbaşkanı toplumu kutuplaştırarak kendi tarafını konsolide etmeye çalışıyor. Bu konsolidasyonun devam etmesi iktidarını sağlıyor. Biz bu konsolidasyonu bozan unsuruz. Biz bu iktidarın denklemini bozuyoruz.





Davutoğlu, Payzın’’ın ‘Kobani operasyonunun arkadasında Berat Albayrak’ın arkadasındaki Pelikancılar mı, Soylu’nun direktifleri mi, Cumhurbaşkanının stratejisi mi, MHP mi?’ sorusuna yanıt verdi. Davutoğlu şunları söyledi:





Şu an bu devletin başında olup tüm bu soruları bilme imkanım olsaydı bu soruların bana yöneltilmesi çok doğru olurdu ama Türkiye’de herhangi bir soruda yani ‘Ekonomide durum niye böyle’ diye sorsaydınız bunun gibi; hani üniversite sınavlarında şıklar olur ya A, B, C, D bi de E şıkkı olur olur hepsi birden denir. Hepsi birden derdim hem bu soruya hem de ekonomi sorusuna.





"AK Parti ile ittifak söz konusu değil"





AK Parti ile ittifak söz konusu değildir. AK Parti’nin tabanı benim tabanımızdır. Aynı şekilde MHP’nin, HDP’nin, CHP’nin de. Benim o tabanla bir kavgam yok. Onlar bana oy verdi çünkü. AK Parti tabanının hissiyatı benim hissiyatımdır. Onların sevindi sevindiğim, üzüldüğü üzüldüğümdür. AK Parti’nin yönetici kadroları AK Parti’nin tabanının tüm değerlerinin örselenmesine sebep olmuştur. O tabanı istismar eden yönetici kadronun büyük çoğunluyla problem var başta Cumhurbaşkanı olmak üzere.





"'İttifak yasasıyla Ak Parti'nin tek başına iktidar dönemi bitecektir' dedim"





"Sayın Bahçeli'nin hiç hükümette görünmemesine rağmen isteyip de yaptıramadığı hiçbir şey yok. Gücünü ittifak anlayışından alıyor. Sayın Erdoğan kendini esir ettirdi. İttifak yasası çıktığı gün son uzun görüşmemi yaptım. Avrupa Birliği zirvesine gidecekti. Sayın Erdoğan'la Mart 2018'de Sayın Erdoğan'la görüştüm, "Sayın Cumhurbaşkanım Avrupalılarla soğuk savaşı bitirin, vize muafiyetini alın" dedim. Bu ittifak yasasıyla Ak Parti'nin tek başına iktidar dönemi bitecektir ve Türkiye yüzde elliye mahkum edilerek, küçük partilere esir edilen büyük partilerin dönemi başlayacaktır dedim."