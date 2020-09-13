Samanyolu Haber /Politika / Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'a bir araya gelme teklifi /13 Eylül 2020 21:28

Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'a bir araya gelme teklifi

Partisinin Manisa kongresinde konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a televizyonda tartışma çağrısı yaptı.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Manisa 1. Olağan Kongresi'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunup Hükümet'e eleştiriler yöneltti.

Hükümet'in salgına ilişkin yürüttüğü politikaları eleştiren Ahmet Davutoğlu, "Pozitif tanı konan hastalar evlerine dolmuşla gidiyor. Hastalar oradan oraya savruluyor. Özveriyle çalışan sağlıkçıların psikolojileri tükenme geldi. Sağlık sistemi çöküş sinyalleri veriyor." dedi. Davutoğlu, "21 Eylül yaklaşırken, sağır kulaklar duysun diye bir daha daha söylüyoruz. Bize göre okulların açılmasına strateji şu olmalıdır: Vaka türü göre somut bir kriter konulmalı ve buna göre okulların açılıp açılmayacağı belirlenmelidir." dedi.

"İLK SEÇİMDE HESABINI VERECEKSİNİZ"

Ekonominin gidişatına ilişkin de konuşan Davutoğlu, "Ülkenin kredi notunu 25 yıl önceki seviyenin altına düşürenler hala biz 'yerli ve milli' bir politika uyguluyoruz diyebilecekler mi hiç utanmadan? İlk seçimde vereceksiniz millete ülke ekonomisini bu seviyelere düşürmenin hesabını. Geniş işsizlik rakamları yüzde 30 ulaşmış. Döviz kurları rekor üstüne rekor kırıyor. Almanya’da yüzde 0 olan enflasyon TÜİK rakamlarında bile yüzde 13 ü aşmış. Ama Sn. Cumhurbaşkanı ve onun gücü ve kayırmasıyla koltuğunda oturan Hazine ve Maliye Bakanı çok rahat görünüyor.Gençlerimizin neredeyse 3’te 1’i ne eğitimde ne istihdamda yer alıyor. Gençlerimizin umudu tükenmiş, yurt dışına gitmeye çalışıyor. İşte Cumhurbaşkanının deyimiyle 'şahlanan', damadı ekonomi bakanının deyimiyle 'güçlenen' ekonomimiz!" ifadelerini kullandı.

TARTIŞMA DAVETİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a televizyonda tartışma çağrısı yapan Davutoğlu "Bize medya ambargosu koyuyorlar. Biliyorlar ki biz 3 gün konuşsak, 3 ay nefes alamazlar" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"İşte çağrımız; İstedikleri şartlarda, istedikleri televizyonda, istedikleri konuyu onlarla konuşalım. Karşımıza istediklerini çıkarsınlar, biz de kendi kurmaylarımızı çıkaracağız. Eğer bizimle tartışmak istiyorlarsa, AK Parti Genel Başkanı olarak Sayın Cumhurbaşkanı, buna da hazırız. Yaptığı her suçlamanın cevabını verir, yanlış yürüttüğü her politikanın alternatifini kendisine birer birer anlatırız."
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