Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Davutoğlu'ndan iktidara Doğu Perinçek tepkisi! /06 Kasım 2020 18:37

Ahmet Davutoğlu'ndan iktidara Doğu Perinçek tepkisi!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Doğu Perinçek'i hedef aldı.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtladı. Davutoğlu, eski Türkiye'nin geri döndüğünü, yasakçı zihniyetin iktidara egemen olduğunu iddia etti.

İşte Davutoglu'nun polemik konusu olan sözleri:

Eski Türkiye'nin zihniyeti şu anki iktidara hakim artık. başbakanlığı bıraktıktan sonra uzun süre çok mücadele ettiğim bu zihniyet egemen olmasın diye Cumhurbaşkanı raporlar yazdım.


Bu zihniyet nedir? Yasakçı zihniyet. Sadece başörtüsü yasakları değil düşünce yasağı da vardı. Eski Türkiye'nin yasakları geri döndü.

"EKRANLARA ÇIKAMIYORUZ"

Sosyal medyadan başlayarak. O Türkiye'de sayın Erdoğan rahatlıkla ekranlara çıkılabiliyordu. Biz şimdi çıkamıyorsak, sözlerime ambargolar geliyorsa, konferanslar iptal ediliyorsa, üniversite kapatılıp 7 bin öğrenci ortada bırakılabiliyorsa. Niye yolsuzluk operasyonu yok? Çünkü eski Türkiye geri döndü.

"KAYYUM ATAMALARINI ELEŞİRDİ"

Eski Türkiye'nin aktörleri doğu ve güneydoğuda güvenlikçi bir dille demokrasiyi sınırlayan aktörlerdi. Şimdi kayyumlar üzerinden demokrasi kalmadı. Ama biz seçim meydanında mücadele edeceğiz. Kandil icazetli adaylara karşı en iyi mücadeleyi biz vereceğiz. 

''MİNİK PARTİ 'TÜRKİYE'Yİ BEN YÖNETİYORUM' DİYOR''

Asya'daki bazı rejimlere özenti duyan bir başörtüsü düşmanı, İslam karşıtı, ezan karşıtı hani bunları onlar kullandığı için söylüyorum. Bir parti çok minik parti 'Türkiye'yi ben yönetiyorum' diyor. 

DOĞU TÜRKİSTAN TEPKİSİ

Utanç verici ibret verici bir şeydir. Doğu Türkistan'da Sayın Erdoğan'ın Sayın Bahçeli'nin niye sesi çıkmıyor bu nasıl milliyetçilik muhafazakarlık? İslam isimleri kaldırılıyor, dil yasaklanıyor. Bu eski Türkiye alışkanlığıdır.

Basında gördüm hukukçularla Adalet Bakanı toplanmış Çin'de hukuk eğitimi alan hakim ve savcılarımızla. Allah aşkına modern demokratik hukuk eğitimi Çin'de mi alınır? Buraya kadar giden eski Türkiye aktörleri.

BAHÇELİ'YE SERT ELEŞTİRİLER

Bahçeli, Türkiye'yi ekonomik krize sokan, başörtü yasağını meşrulaştıran başbakan yardımcısı Bahçeli, bugün iktidarın belirleyici ortağıdır. Böyle bir tablo eski Türkiye'nin bütün unsunlarıyla geri döndüğü tablodur.''
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