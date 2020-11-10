Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Davutoğlu'nun A Takımı belli oldu /10 Kasım 2020 19:57

Ahmet Davutoğlu'nun A Takımı belli oldu

Gelecek Partisi'nde Parti Başkanlık Kurulu belli oldu. 1 Kasım'da 1'inci Olağan Genel Kongresi'ni gerçekleştiren Gelecek Partisi'nde Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu A Takımı'nı belirledi ve bugün (10 Kasım Salı) Genel Başkan Yardımcıları ile Politika İzleme Kurulu Başkanlarını tanıttı.

SHABER3.COM

Milli Gazete'nin haberine göre, Serkan Özcan Gelecek Partisi Sözcüsü olurken, Selim Temurci ise Teşkilat Başkanlığı görevine getirildi.

Nedim Yamalı ise Teşkilat Başkanlığı görevinden Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 

Partinin İnsan Hakları Başkanlığı koltuğunun yeni sahibi ise Serap Yazıcı.

19 +1 kişiden oluşan Gelecek Partisi Parti Başkanlık Kurulu şu isimlerden oluştu:

Genel Başkan: Ahmet Davutoğlu 

Teşkilat: Selim Temurci

Siyasi ve Hukuki İşler: Mustafa Nedim Yamalı

Kadın Politikaları: Habibe Çiftçioğlu Başer

İnsan Hakları: Serap Yazıcı

Gençlik Politikaları: Mustafa Gözel

Seçim ve Hukuk İşleri: Ayhan Sefer Üstün

Dış İlişkiler: Ümit Yardım

Yerel Yönetimler ve Şehircilik: Doğan Demir

Sivil Toplum: Selçuk Özdağ

Sosyal Politikalar: Abdullah Başcı

İletişim: Mustafa Mente

Parti İçi Eğitim: Mehmet Ali Pulcu

Ar-Ge: Neslihan Çevik

Kültür ve Sanat: Sema Silkin Ün

Ekonomi Politikaları: Kerim Rota

İdari ve Mali İşler: Feramuz Üstün

Parti Sözcüsü: Serkan Özcan

Politika İzleme Kurulu Koordinatörü: Feridun Bilgin

Genel Sekreter: Cemalettin Kani Torun

Gelecek Partisi Politika İzleme Kurulu Başkanları

Adalet Politikaları: Ali Aydın

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler: Seren Yıldız Öztürk

Çevre ve Şehircilik: Cesim Gökçe

Dış Politika: Hasan Kösebalaban

Enerji ve Tabii Kaynaklar: Mehmet Fatih Arslan

Gençlik ve Spor Politikaları: Süheyl Erkan Altındağ

Hazine ve Maliye Politikaları: Tuncay Dinç

İçişleri: İzzettin Küçük

Kültür ve Turizm: Yeşim Karadağ

Eğitim: Yusuf Ziya Özcan

Sağlık: Ayşe Güney

Savunma: Salih Aynural

Sanayi ve Teknoloji: İhsan Elhan

Tarım ve Orman: Ali Akmaz

Ticaret: Halit Özyurt

Ulaştırma ve Altyapı: Mustafa Öztürk

Kurumsallaşma Danışma Kurulu: Mehmet Piker, Engin Keskinel

Siyasi Söylem Danışma Kurulu: Etyen Mahcupyan, Ergun Özbudun, Vahdettin İnce

İç Denetim Danışma Kurulu: Şenol Gürşan
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ahmet Davutoğlu'nun A Takımı belli oldu Sonraki Haber >>

Ermenistan'da halk Meclis ve hükümeti bastı, Paşinyan kayıp

Ermenistan'da halk Meclis ve hükümeti bastı, Paşinyan kayıp

Ya tabutla çıkıyorlar ya da ölüm döşeğinde

Ya tabutla çıkıyorlar ya da ölüm döşeğinde

Berat Albayrak’a: Sen Şeyma Subaşı mısın?

Berat Albayrak’a: Sen Şeyma Subaşı mısın?

Sosyal Medyayı sallayan kafa golü

Sosyal Medyayı sallayan kafa golü

Sürücüye rögar kapağı şoku

Sürücüye rögar kapağı şoku

Yandaşların böyle olur tartışması... Senin 'kafan güzel'!

Yandaşların böyle olur tartışması... Senin 'kafan güzel'!

Korsanların saldırı anı kameralara yansıdı

Korsanların saldırı anı kameralara yansıdı

Aliyev: Bu demir yumrukla düşmanın başını eziyoruz

Aliyev: Bu demir yumrukla düşmanın başını eziyoruz

Canlı yayında havuz yöneticisini tanımladı: Sen şapşal ve aptal bir adamsın

Canlı yayında havuz yöneticisini tanımladı: Sen şapşal ve aptal bir adamsın

Burnuma kulak çubuğuyla organik tereyağı sürüyorum

Burnuma kulak çubuğuyla organik tereyağı sürüyorum
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:36:21