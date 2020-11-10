Ahmet Davutoğlu'nun A Takımı belli oldu

Milli Gazete'nin haberine göre, Serkan Özcan Gelecek Partisi Sözcüsü olurken, Selim Temurci ise Teşkilat Başkanlığı görevine getirildi.
Nedim Yamalı ise Teşkilat Başkanlığı görevinden Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.
Partinin İnsan Hakları Başkanlığı koltuğunun yeni sahibi ise Serap Yazıcı.
19 +1 kişiden oluşan Gelecek Partisi Parti Başkanlık Kurulu şu isimlerden oluştu:
Genel Başkan: Ahmet Davutoğlu
Teşkilat: Selim Temurci
Siyasi ve Hukuki İşler: Mustafa Nedim Yamalı
Kadın Politikaları: Habibe Çiftçioğlu Başer
İnsan Hakları: Serap Yazıcı
Gençlik Politikaları: Mustafa Gözel
Seçim ve Hukuk İşleri: Ayhan Sefer Üstün
Dış İlişkiler: Ümit Yardım
Yerel Yönetimler ve Şehircilik: Doğan Demir
Sivil Toplum: Selçuk Özdağ
Sosyal Politikalar: Abdullah Başcı
İletişim: Mustafa Mente
Parti İçi Eğitim: Mehmet Ali Pulcu
Ar-Ge: Neslihan Çevik
Kültür ve Sanat: Sema Silkin Ün
Ekonomi Politikaları: Kerim Rota
İdari ve Mali İşler: Feramuz Üstün
Parti Sözcüsü: Serkan Özcan
Politika İzleme Kurulu Koordinatörü: Feridun Bilgin
Genel Sekreter: Cemalettin Kani Torun
Gelecek Partisi Politika İzleme Kurulu Başkanları
Adalet Politikaları: Ali Aydın
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler: Seren Yıldız Öztürk
Çevre ve Şehircilik: Cesim Gökçe
Dış Politika: Hasan Kösebalaban
Enerji ve Tabii Kaynaklar: Mehmet Fatih Arslan
Gençlik ve Spor Politikaları: Süheyl Erkan Altındağ
Hazine ve Maliye Politikaları: Tuncay Dinç
İçişleri: İzzettin Küçük
Kültür ve Turizm: Yeşim Karadağ
Eğitim: Yusuf Ziya Özcan
Sağlık: Ayşe Güney
Savunma: Salih Aynural
Sanayi ve Teknoloji: İhsan Elhan
Tarım ve Orman: Ali Akmaz
Ticaret: Halit Özyurt
Ulaştırma ve Altyapı: Mustafa Öztürk
Kurumsallaşma Danışma Kurulu: Mehmet Piker, Engin Keskinel
Siyasi Söylem Danışma Kurulu: Etyen Mahcupyan, Ergun Özbudun, Vahdettin İnce
İç Denetim Danışma Kurulu: Şenol Gürşan