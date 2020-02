Ahmet Davutoğlu'nun masasında Erdoğan'ı üzecek anket

Ahmet Davutoğlu’nun liderliğindeki Gelecek Partisi’nin masasındaki ankete göre; “kararsızlar” en fazla oya sahip bulunuyor. Ankete göre; kararsızların oyu yüzde 30’un üzerinde yer alıyor.





“ŞU AN EN BÜYÜK PARTİ KARARSIZLAR”

Tarafsız Haber Ajansı'na ankete ilişkin bilgi veren Gelecek Partili kaynak, “AK Parti yüzde 30’ların altında, her geçen gün de bu aşağıya doğru bir seyir gösteriyor. İnanılmaz bir dip dalga geliyor. Bu dip dalga AK Parti’nin özellikle son dönemlerdeki politikalarına bir karşı duruş. MHP’de yüzde 10’un altında. CHP oyunu koruyor. İYİ Parti’de yüzde 10 barajın altında gözüküyor. HDP de barajın altında gözüküyor. Şu an en büyük parti kararsızlar. Kararsızlar yüzde 30’un üzerinde” değerlendirmesini yaptı.





GELECEK PARTİSİ “KARARSIZLARIN” PEŞİNE DÜŞTÜ

Gelecek Partili kaynak, “kararsızların” oyunu almak için nasıl bir çalışma yürüttüklerine ilişkin de şunları söyledi:





“Şu an yeni kurulmuş bir partiyiz, 3 ay olmadı, ancak gerek İletişim Başkanlığımız gerek partimizin diğer organları, bizler, il, ilçe, belde, sahada bu algıyı “kararsızlar” üzerindeki bu beklentiyi Gelecek Partisi’ne doğru kaydırmak için her türlü argümanı kullanıyoruz, her noktada temas etmeye çalışıyoruz, sosyal medya üzerinden, saha ziyaretleri, STK ziyaretleri. Bire bir temas çok önemli ve bunu da yapmaya çalışıyoruz, yapıyoruz.”



GELECEK PARTİSİ BOLU’DA KAMPA GİRİYOR

Gelecek Partisi Bolu’da bugün üç gün (24, 25, 26 Şubat) sürecek kampa giriyor.





Kampta partinin yol haritası belirlenecek. Gündemdeki konulara ilişkin beyin fırtınası gerçekleştirilecek. Partinin kurulduğu günden itibaren yapılan çalışmalar değerlendirilecek, bundan sonraki süreçte izlenecek politikalar ve strateji konusunda istişareler yapılacak.