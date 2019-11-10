Ahmet Davutoğlu'nun partisinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu

.Günboyu gazetesi yazarı Fatih Ergin, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın yeni parti kurma hazırlıklarını köşesine taşıdı. Ergin, “Her iki ismin de kuracakları partiler toplumsal bir beklenti haline gelmiş değil. Yeni parti hareketleri, AKP içerisindeki hesaplaşmaların ürünü olmaktan öteye henüz geçemedi.” dedi





Yazısında Davutoğlu'nun çalışma ekibinde yer alan eski bir AKP milletvekili ile görüştüğünü söyleyen Ergin Davutoğlu'nun partisi ile ilgili detayları aktardı





İşte Köşe yazısından ilgili bölümün detayları:





Eski AKP'li isim, adını açıklamamam kaydıyla yeni parti çalışmalarından bir takım bilgiler verdi. Söz konusu sorunu aşmak için bazı stratejiler üzerinde çalıştıklarından bahsetti. Ancak, pek tatmin edici şeyler ortaya koyamadı. Gözlemlediğim kadarı ile daha çok AKP iktidarının son dönemlerdeki hatalarını ve başarısız performansını hedef alan bir siyaset izleyecekler. Yani AKP'nin otokrasiye kayan yönetim tarzı ve bir türlü rayına oturtulmayan ekonomi üzerine yoğunlaşan bir siyasetle, AKP'de bulundukları dönemi toplumsal hafızaya unutturmaya çalışacaklar. Davutoğlu cephesi önümüzdeki süreçte, Türkiye'nin daha da kaotik bir noktaya evrileceğini ve bu durumun yeni partileri "umut" haline getirebileceğine inanıyor. Eski AKP'li isim, Davutoğlu'nun partisini ne zaman kuracağı ve partinin adının ne olacağına dair de konuştu. Davutoğlu'nun partiyi 20 Kasım tarihinde açıklamayı düşündüğünü söyledi. "20 Kasım tarihinin özel bir anlamı var mı" şeklindeki soruma, bildiği kadarıyla 20 Kasım tarihinin özel bir anlamı olmadığını, oluşturdukları takvimde belirledikleri tarihin 20 Kasım olduğunu ifade etti. Tabii bu tarihin, duruma göre birkaç gün, hatta Aralık ayında da olabilecek başka bir tarihle değişme ihtimalinden de bahsetti. Ancak planlanan tarihin 20 Kasım olduğunu vurguladı.Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partinin ismi ve logosu üzerinde ise 4 ajans çalışıyormuş. "Umut ve Aydınlık Partisi" bu isimler arasında şimdiye kadar en çok öne çıkan isim olmuş. Eski AKP'li isim, "Umut ve aydınlığın Türkiye'nin bugünkü tablosunda en çok ihtiyaç duyulan şeylerden olduğuna inanıyoruz. O yüzden 'Umut ve Aydınlık Partisi' ismi diğer isimlere göre daha çok aklımıza yattı. Bu şekilde bir parti adının halkta da karşılık bulacağını düşünüyoruz" dedi. Ancak ajansların çalışmasını sürdürdüğünü de vurgulayarak, bu ismin değişebileceğini de kaydetti.

