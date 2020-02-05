Ahmet Davutoğlu'nun sözleri AKP'yi karıştırdı: Kim bu üst düzey yetkili?

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, “Manifestoyu yayınladıktan sonra çok sayıda üst düzey AKP’li yetkili ‘Sayın başbakanım elinize sağlık, biz bunları söylemek istiyorduk ama söyleyemiyorduk’ dedi. Şu anda da görevde onlar” sözleri yeni bir tartışmayı başlattı.





Tarafsız Haber Ajansı’na değerlendirmede bulunan üst düzey bir AKP'li yetkili, kulislerde sorulan bu soruya ilişkin, “Arayın ama boşa ararsınız. Kimse aramamıştır. Kesinlikle aramaz” diyerek şu yorumu yaptı:

“İSİM VERECEK O ZAMAN, ‘BENİ ARADI’ DİYE”



“Herhangi bir kişi arar mı? Niye arasın? Kimse kesinlikle aramaz. İsim verecek o zaman, ‘beni aradı’ diye. Bir iddiada bulunuyorsan, çok ayıp bir şeydir, muallakta bırakmak yanlış, kim aradı seni? Ne söyledi?





Diyelim ki birisi aradı, ne dedi acaba? Belki de eleştirdi, niye böyle yapıyorsun diye, eğer aradıysa, onun dediği gibi mi konuştu.

Böyle diyorsa zaten üst düzey yönetici AK Parti’de niye duruyor onun yanına gitsin, mantığı var mı? Niye Davutoğlu’nun yanına gitmiyor?"



'KİM SENİ ARAMIŞ?'



"Böyle bir dil kullanmak yanlış.

Kim neyi iddia ediyorsa onu açıklaması lazım. Kim seni aramış? Telefonda mı aramış? Aramış tebrik ederim mi demiş?







Mantığı yok, niye senin yanına gelmemiş de hala AK Parti’de duruyor, madem senin gibi düşünüyormuş, böyle bir şeyin mantığı yok."

'NERESİNDEN BAKARSAN BAK TUTARSIZ'



"AK Partili üst düzey yetkili kimse aramaz.

Neresinden bakarsan bak tutarsız, mantık yok.







Kaldı ki aramış dahi olsa acaba onun dediği gibi mi konuştu? Niye böyle açıklamalar yapıyorsun demiş de olabilir, eğer aradıysa, doğru olmayan bir ifade.”