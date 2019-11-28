Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Ercan, "Balkanlardaki depremler Türkiye'yi etkilemez" /28 Kasım 2019 22:44

Ahmet Ercan, "Balkanlardaki depremler Türkiye'yi etkilemez"

Arnavutluk başta olmak üzere, Bosna Hersek ve Yunanistan'ta art arda meydana gelen depremler, bu sarsıntıların Türkiye'de yeni bir depremi tetikleyip tetiklemeyeceği sorusunu akıllara getirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, bu deprelerin Türkiye'yi etkilemeyeceğini düşündüğünü ifade etti.

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Arnavutluk ve Bosna Hersek’te yaşanan ve ardından Girit açıklarında şiddetli depremler yaşandı. Balkan ülkelerinde ve Güney Ege’de gerçekleşen şiddetli depremler, ‘Türkiye’de de bir deprem yaşanır mı’ tartışmalarını gündeme getirdi.

Balkan ülkelerinde gerçekleşen depremleri T24 haber bülteni Manşet’e değerlendiren deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, Arnavutluk ve Bosna Hersek’te yaşanan depremlerin Türkiye’yi etkilemeyeceğini söyledi.

Arnavutluk ve Bosna Hersek’te yaşanan depremlerin aynı kuşakta gerçekleştiğini ve bu kuşağın Güney Ege üzerinden Adriyatik Denizi ‘ne uzandığını hatırlatan Ercan, “Burada olabilecek depremlerin orta büyüklükteki depremlerinden biri oldu. Burada beklenen deprem büyüklüğü değişebilir. Şu anda depremin artçılarına baktığımız aman artık inme sürecine girmiştir. Bosna Hersek ve Girit depremlerinin Arnavutluk’u depremini tetikleyen depremler olduğunu sanıyorum. Bu depremlerin Türkiye’de deprem oluşturma olasılığı yoktur.  İşleyişi farklıdır. Yani İstanbul’da bir depremle ilişiği yoktur. Marmara bölgesinde yaşayanlar korkmasınlar. Bu sadece Güney Ege hattında olan derin depremlerdir” diye konuştu.
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