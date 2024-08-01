Ahmet Ercan sele kapıldı: Ölümden döndü

Sözcü'den Mahir Ağar'ın haberine göre İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Öğretim Üyesi ve Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Ağrı Dağı'nda gerçekleştirdiği yanardağ incelemesi sırasında ölümle burun buruna geldi...



Dönüş yolunda, Ercan ve beraberindeki 33 kişi, aniden bastıran yağmurun neden olduğu sele kapıldı.



Prof. Dr. Ercan, bölgede yaşanan tehlikeli durumu jandarma ekiplerinin yardımıyla atlattığını ifade etti.



Ercan X'teki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



-Yanardağ incelemeleri için 5137 metrelik Türkiye'nin doruğu olan Ağrı dağının 3200 metresine 4×4 jiplerle Ağrı safarisi ile çıktık.



-Birden bastıran kar, dolu, sağanak altında 33 kişi dağdan inerken sele kapıldık. Jandarma yardımıyla kurtulduk, Süphan ile Nemrut'a çıktık.