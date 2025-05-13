Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Ercan'dan ilk açıklama: İstanbul'daki yeni deprem ne anlama geliyor? /13 Mayıs 2025 09:35

Ahmet Ercan'dan ilk açıklama: İstanbul'daki yeni deprem ne anlama geliyor?

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar bu sabaha gözlerini depremle açtı. Depremin büyüklüğünü AFAD 3.8, Kandilli Rasathanesi ise 4.1 olarak açıkladı. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından kaygılanacak bir durum olmadığını belirtirken AFAD ve Kandilli için uyarıda bulundu.

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İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2'lik deprem büyük bir paniğe yol açmıştı. Depremin ardından vatandaşlar sokaklara dökülmüş geceyi parklarda geçirmişti. 6.2'lik depremin artçı sarsıntıları devam ediyor.

AFAD VE KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, İstanbul Büyükçekmece açıklarında bu sabah saat 07.18'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 6.84 km derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 13.6 kilometre olarak kaydedildi.

'KAYGILANMAYIN'
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar'da hissedilen depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan ilk açıklama geldi.

Ahmet Ercan, bu sabah gerçekleşen depremin, 23 Nisan'da meydana gelen 6.2'lik depremin artçısı olduğunu ve kaygılanacak bir durum olmadığını ifade etti.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ercan, "Kumburgaz açıklarında 13 km odak derinliğinde 07.18’de olan M4,1lik deprem M6,2’nin artçısıdır. Kaygılanacak bir durum yok" dedi.
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