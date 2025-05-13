Ahmet Ercan'dan ilk açıklama: İstanbul'daki yeni deprem ne anlama geliyor?

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2'lik deprem büyük bir paniğe yol açmıştı. Depremin ardından vatandaşlar sokaklara dökülmüş geceyi parklarda geçirmişti. 6.2'lik depremin artçı sarsıntıları devam ediyor.





AFAD VE KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, İstanbul Büyükçekmece açıklarında bu sabah saat 07.18'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 6.84 km derinlikte gerçekleşti.





Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 13.6 kilometre olarak kaydedildi.





'KAYGILANMAYIN'

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar'da hissedilen depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan ilk açıklama geldi.





Ahmet Ercan, bu sabah gerçekleşen depremin, 23 Nisan'da meydana gelen 6.2'lik depremin artçısı olduğunu ve kaygılanacak bir durum olmadığını ifade etti.





Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ercan, "Kumburgaz açıklarında 13 km odak derinliğinde 07.18’de olan M4,1lik deprem M6,2’nin artçısıdır. Kaygılanacak bir durum yok" dedi.