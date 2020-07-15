Ahmet Eşref annesine kavuştu

8 Temmuz’da Gaziantep’te gözaltına alınan Abdullah ve Dilek Deveci çifti, birer gün arayla tutuklanmıştı. Çiftin 5 yaşındaki oğulları Ahmet Eşref bir anda hem annesiz hem de babasız kalmıştı.





Bugün Ahmet Eşref için sevindirici haber geldi. Anne Dilek Deveci tahliye edildi ve oğlu Ahmet Eşref’e kavuştu.









Haberi veren HDP’li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Bu foto herkesi çok üzmüştü Anne Dilek Deveci az evvel tahliye edildi:) Hep güzel haber verebilsek!” dedi.













Diğer yandan baba Abdullah Deveci’nin tutukluluğu ise devam ediyor.









