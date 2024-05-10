Ahmet Hakan 28 Şubat'çı paşalar için Erdoğan'dan 'af' istedi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, geçtiğimiz günlerde “Osman Kavala’nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var? AK Parti’ye ne fayda sağlıyor?” sorusu ile tartışma başlatmıştı. CHP lideri Özgür Özel’in MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesinde aynı gündem maddelerinin yanı sıra 28 Şubat generallerinin durumunun da konuşulduğunu yine Selvi kaleme almıştı.







İktidara yakın Hürriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da konuyu bir adım daha ileri taşıyarak “Emekli paşaların affedilme zamanı gelmedi mi” diye sordu. Hakan yazısında şunları kaydetti:





"Cezaevindeki emekli paşaların her birinin ilerleyen yaşlarından kaynaklanan hastalıkları söz konusu. Adli Tıp Kurumu raporları var. Bu isimlerin affedilmeleriyle ilgili dosya, şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde. Keşke bu dosya, bir an önce işleme alınsa da mağduriyetlere son verilmiş olsa."





Ahmet Hakan’ın yazısı şöyle:





“Bazı 28 Şubat generalleri, cezaevinde sağlık sorunları yaşıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu emekli generallerle ilgili af kararı vermişti. Affedilen isimler şunlardı: Ahmet Çörekçi / Hakkı Kılınç / Osman Kartal / Kenan Deniz / İlhan Kılıç / İdris Koralp. Bu arada Çevik Bir, ileri demans nedeniyle savcılığın “infaza ara verilmesi” kararıyla cezaevinden çıkmıştı.





Aynı davadan şu anda cezaevinde olan emekli generaller var. Cezaevindeki paşaların isimleri şöyle: Çetin Doğan (84 yaşında), Fevzi Türkeri (83 yaşında), Yıldırım Türker (83 yaşında), Cevat Temel Özkaynak (79 yaşında), Erol Özkasnak (78 yaşında).







‘ADLİ TIP KURUMU RAPORLARI VAR’

Hakan, yazısına şöyle devam etti: Bu hükümlülerin Cumhurbaşkanlığı’na sağlık sorunlarıyla af talebinde bulunması yasal zorunluluktu. Çetin Doğan, ‘Beni Erdoğan affetmesin’ diyerek dilekçe vermeye yanaşmadı. Bunun üzerine Bekir Bozdağ’ın Adalet Bakanlığı döneminde ‘af talebine gerek duyulmadan sağlık sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı affedebilir’ diye düzenleme yapıldı.





Cezaevindeki emekli paşaların her birinin ilerleyen yaşlarından kaynaklanan hastalıkları söz konusu. Adli Tıp Kurumu raporları var. Bu isimlerin affedilmeleriyle ilgili dosya, şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde. Keşke bu dosya, bir an önce işleme alınsa da mağduriyetlere son verilmiş olsa.”