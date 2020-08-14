Ahmet Hakan şaşırtmadı: Albayrak'a sürekli linç ve hakaret var

Döviz fiyatlarının yükselmesiyle ilgili sorduğu soruya "doların artması BMW, Mercedes'e binenleri ilgilendirir, sade vatandaşın dolarla işi yok" ve "sen maaşını dolarla mı alıyorsun, iner de çıkar da" şeklinde akıllara durgunluk verecek şekilde cevaplayan Bakan Albayrak'a destek, sorduğu soruyu açamayan Ahmet Hakan'dan geldi.





Albayrak hakkında uzun zamandır aşırıya kaçan, hayli agresif ve hiç de olağan olmayan dozda bir karalama kampanyası yapıldığını öne süren Hakan, "Hakkında olumlu tek bir harfe bile yer verilmiyor. ’Yahu şunu da iyi yaptı’ cümlesinin yanına bile yaklaşılmıyor. Adı geçtiği anda hücuma geçiliyor. ‘Ama şu kararı da gayet yerinde’ denmiyor" ifadesini kullandı.







Hakan şöyle devam etti:





"Hepsini geçtim... Mesela ‘Çokomelli konusunda ne güzel bir tutum aldı’ diyen bile yok. Peki ne var? Sürekli bir linç var. Sürekli bir hakaret var. Sürekli bir hedef alma var.





Bu, olağan bir şey değil. Bu, sıradan bir ‘ekonomi bakanı eleştirisi’ değil. Bu başka bir şey. Çok başka bir şey. İşte tam da bu nedenle... Daha çok bir lobi faaliyetini andırıyor. Öylesine bir kıvam kaçması, öylesine bir tadında bırakmama, öylesine bir aşırı abanma söz konusu ki... Bugün değilse bile yarın... Bu anormal ve sıra dışı kampanya hayli etkisiz kalacak gibi."