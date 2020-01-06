Ahmet Hakan'dan yandaşlık rekoru!

Adalet ve Kalkınma Partis (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CNN Türk-Kanal D ortak yayınına Ahmet Hakan'ın tavırları damgasını vurdu.





Buket Aydın ve Başak Şengül ile birlikte Erdoğan'a sorular yönelten Ahmet Hakan sözü faiz ve Merkez Bankası'na (TCMB) getirdi.





TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın Erdoğan tarafından 10 Temmuz'da gece yarısı darbesi ile görevden alınmasının işe yaradığını ima eden Hakan, "2008'den beri bunu söylüyorsunuz. Gerçekten felaket senaryoları yazdılar." dedi.





AHMET HAKAN'A GÖRE EKONOMİDE HERHANGİ BİR OLUMSUZ TABLO YOK!





"Faiz indiği anda ooo ülke mahvolacak. Merkez Bankası Başkanı direniyordu faiz indirmemek için." diyen Ahmet Hakan, "Herkes onu destekliyordu. Halbuki faiz indi, enflasyon da iniyor. Ekonomide de herhangi bir olumsuz tablo yok. Hatta tam tersine." sözleri ile ekonomik krizi inkâr eden hükümetin sözcülüğüne soyundu.





Bu sözler karşısında Erdoğan'ın gözlerinin içinin gülmesi dikkati çekti.





Geçen ay Yıldırım Demirören'in gazetesi Hürriyet'in genel yayın yönetmenliğine getirilen Ahmet Hakan’ın yandaşlık için canlı yayında sesircilerin gözü önünde takındığı tavır "Pes" dedirtti.



