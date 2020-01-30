Samanyolu Haber /Medya / Ahmet Hakan'ın gazetesi Erdoğan'ı Recep Tayyip'ten korudu /30 Ocak 2020 11:18

Ahmet Hakan'ın gazetesi Erdoğan'ı Recep Tayyip'ten korudu

Demirören Medya’ya satılmasıyla birlikte tamamen yandaş haline getirilen Hürriyet gazetesi, Tayyip Erdoğan'ın sözlerini sansürledi.

SHABER3.COM

Hürriyet, Elazığ'da 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yurttaşların akıbetini sorduğu deprem vergilerine ilişkin açıklama yapan Erdoğan'ın "Hesabını vermeye zamanımız yok" ifadesine haberinde yer vermedi.

Dün, Senegal dönüşü uçakta yandaşlarının sorularını yanıtlayan AKP'li Cumhurbaşkanı, deprem vergileri nereye harcandı sorusuna "Bunlar ise yatıyor kalkıyor “o parayı nereye, bu parayı nereye harcadınız?” Harcanması gereken yere harcadık. Bundan sonra da Bay Kemal’e bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok," yanıtını vermişti.

Erdoğan'ın sözlerinin sansürlendiği haber metni şöyle:



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ahmet Hakan'ın gazetesi Erdoğan'ı Recep Tayyip'ten korudu Sonraki Haber >>

Hayalet şehir gibi...

Hayalet şehir gibi...

Sokaklar boş, marketler kapalı!

Sokaklar boş, marketler kapalı!

Yıkım, korku ve telaş...

Yıkım, korku ve telaş...

O uçağı Taliban mı düşürdü?

O uçağı Taliban mı düşürdü?

Binadaki çatlakları gösteren öğrenciler tehdit edildi!

Binadaki çatlakları gösteren öğrenciler tehdit edildi!

Serdar Akinan'dan korkunç iddia!

Serdar Akinan'dan korkunç iddia!

Beni Suriyeli çocuk kurtardı!

Beni Suriyeli çocuk kurtardı!

2,5 yaşındaki Yüsra ve annesi 24 saat sonra kurtarıldı!

2,5 yaşındaki Yüsra ve annesi 24 saat sonra kurtarıldı!

6.8'lik depremin ürperten sesi!

6.8'lik depremin ürperten sesi!

Hayat kurtaran telefon görüşmesi!

Hayat kurtaran telefon görüşmesi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:14:00