Ahmet Hakan'ın gazetesi Erdoğan'ı Recep Tayyip'ten korudu

Hürriyet, Elazığ'da 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yurttaşların akıbetini sorduğu deprem vergilerine ilişkin açıklama yapan Erdoğan'ın "Hesabını vermeye zamanımız yok" ifadesine haberinde yer vermedi.







Dün, Senegal dönüşü uçakta yandaşlarının sorularını yanıtlayan AKP'li Cumhurbaşkanı, deprem vergileri nereye harcandı sorusuna "Bunlar ise yatıyor kalkıyor “o parayı nereye, bu parayı nereye harcadınız?” Harcanması gereken yere harcadık. Bundan sonra da Bay Kemal’e bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok," yanıtını vermişti.





Erdoğan'ın sözlerinin sansürlendiği haber metni şöyle:











