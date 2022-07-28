Ahmet Kaya'nın 17 plağı dinleyici ile buluşacak

Gam Müzik, Ahmet Kaya’nın 'Ağlama Bebeğim' ile başlayarak 'Kalsın Benim Davam' ile sona eren 17 resmi albümünü plak formatında basıyor. Şirket, 17 plaktan oluşan çalışmayı yaklaşık altı yıllık bir zamanda tamamladı.





Ahmet Kaya eserlerini korumak, yaymak ve geleceğe aktarmak amacıyla 2001 yılında bir devam şirketi olarak kurulan Gam Müzik'in öncesinde, Gülten-Ahmet-Kaya’ın baş harflerinden oluşan ismiyle 'Gak Müzik' bulunuyordu. 43 yaşındayken 16 Kasım 2000 tarihinde Fransa’da hayatını kaybeden Ahmet Kaya, vefatının ardından biri yayınlanmamış 18 albüm ve 200 kadar şarkı bıraktı.





17 plağı dinleyiciyle buluşacağını duyuran Murat Beşer, BirGün'de yayımlanan yazısında, Kaya'nın bazı albümlerinin haklarının Barış Müzik’e ait olduğunu, bu nedenle 10 yıldır süren davayı Gam Müzik'in kazandığını aktardı. Beşer'in yazısı şöyle:





"Bir süre sonra plaklar dönüş yapmış, CD’nin artık satılamaması nedeniyle gözde format haline gelince, Gam Müzik tüm Ahmet Kaya albümlerini plak olarak basma kararı almıştı. Kaldı ki zaten bu konuda hayranlarından çokça istek geliyordu. Zamanında Ahmet’in iki albümü (Acılara Tutunmak ve Yorgun Demokrat) plak olarak basılmıştı ancak çok az sayıda basıldığı ve piyasada bulunmadığından el yakıyordu. Aldıkları karar tüm diskografiyi karışık değil kronolojik bir sırayla ve ikişer ikişer basıp piyasaya sürmekti.





Bu hayali gerçeğe dönüştürmek için bir engel vardı; Ahmet’in bazı albümlerinin hakları Barış Müzik’e aitti. Bunları almak amacıyla iki firma arasında bir diyalog yaşanmış ancak sonuçsuz kalmıştı. İki firma aslında yaklaşık 10 yıllık davalıktı, Ahmet’in albümlerinin geriye eserlerin çatıları altına çağrılması ve kullanılması konusunda. Barış Müzik’in elinde (Aydın Dorsay’dan alınan 'Dokunma Yanarsın' ile birlikte) toplam altı albüm bulunuyordu. Davayı Gam Müzik kazanmıştı ama istediği maddi kazanç elde etmek değildi. Bunun yerine Barış Müzik’ten gelen albüm paylaşımı teklifini kabul etmişlerdi. 'Başkaldırıyorum', 'Dokunma Yanarsın' ve bir toplama olan 'Resitaller 3' yuvaya dönmüştü.





Plaklar (1500 ile çıkan 'Acılara Tutunmak' dışında) ilk baskılarını 1000 adet olarak yapmış, ancak kısa zaman içinde ikinci üçüncü baskıları görenler olmuştu. Ne de olsa tamamı tüm zamanlar satacak, dinlenecek ve koleksiyon değerine sahip şeylerdi."