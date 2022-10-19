Ahmet Kaya'nın ailesi davayı kazandı

Ahmet Kaya'nın ailesi, Kaya'nın şarkılarını izinsiz seslendirdiği iddiasıyla ‘İki Gözüm Ahmet' filminin başrolünü üstlenen şarkıcı Özgür Tüzer'e açtığı tespit davasını kazandı. Sanatçı Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya ile kızları Turaç Melis Kaya ve Çiğdem Öztürk, ünlü sanatçıya benzerliğiyle dikkat çeken şarkıcı Özgür Tüzer'e 3 yıl önce tespit davası açmıştı.





TÜZER, AİLDEN İZİN ALMADAN KAYA'NIN ŞARKILARINI SESLENDİRMİŞTİ





Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre, Ahmet Kaya'nın mirasçısı olan Gülten Kaya ile iki kızı, 'İki Gözüm: Ahmet' adlı filmde Özgür Tüzer'in Ahmet Kaya'yı canlandırdığını ve kendilerinden izin almadan şarkılarını seslendirdiğini öne sürerek, mahkemeden şarkıların seslendirilmemesinin ve haksız eylemin tespitini istemişlerdi. Karar duruşmasında mahkeme, Ahmet Kaya'nın eşi ve iki kızının açtığı davayı kabul etti. Mahkeme, Özgür Tüzer'in 'ozgurtuzerofficial' isimli YouTube kanalı başta olmak üzere tüm sosyal paylaşım siteleri ve uygulamalarda sanatçı Ahmet Kaya'nın eserlerini seslendirdiğine, bu eyleminin Ahmet Kaya'nın ailesinin eser sahipliğine tecavüz teşkil ettiğine karar verdi.