Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Kurucan’ın son kitabı “İrtidat” çıktı /19 Ocak 2022 15:56

Ahmet Kurucan’ın son kitabı “İrtidat” çıktı

İlahiyatçı yazar Ahmet Kurucan'ın son kitabı “Din Özgürlüğü Kapsamında: İrtidat” Süreyya Yayınlarından çıktı

SHABER3.COM

İlahiyatçı yazar Ahmet Kurucan, Süreyya Kitap’tan çıkan “Din Özgürlüğü Kapsamında: İrtidat” kitabında, son yılların en tartışmalı konularından biri olan ve sözlük manasıyla “dinden dönme, İslamiyeti terketme” anlamlarına gelen “irtidat” konusunu kaleme alıyor. Kitapta, kavramın Kur’an’da, hadiste, sahabe döneminde, fıkıhta ve tarihsel süreçteki yeri aktüel boyutuyla ele alınıyor. Ayrıca Bediüzzaman hazretleri ve Fethullah Gülen Hocaefendi’nin bu konudaki görüşlerine de yer veriliyor. 

Kitap, sokratik metod ile, soru cevap tarzında kaleme alındığı için, akıcı ve anlaşılır bir başvuru eser hükmünde. İslam üzerine belki de en çok merak edilen konulardan biriyle ilgili yazılmış bu kitaba, kütüphanenizde yer açmak ister misiniz?
Kitapta yer alan sorulardan bazıları şu şekilde:
Din özgürlüğü ile irtidat kavramı arasında bir tezat var mıdır?
Kur’an-ı Kerim’de irtidat suçuna öngörülen somut ceza nedir?
“Dinini değiştireni öldürün.” hadis-i şerifini nasıl anlamalıyız?
Mürtedin nikâhı düşer mi? Malları müsadere edilir mi?
Sahabe mürtedlere karşı nasıl bir tavır ve tutum takınmıştır?

www.sureyyakitap.com
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