Ahmet Kutalmış Türkeş: MHP kontrolünde, polis gözetiminde saldırdılar

Alparslan Türkeş Vakfı Başkanı Ahmet Kutalmış Türkeş, Alparslan Türkeş'in doğum günü nedeniyle dün düzenlenen anma toplantısına yönelik saldırının "MHP kontrolünde ve polis gözetiminde gerçekleştirildiğini" söyledi.



Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Ahmet Kutalmış Türkeş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik de açıklamalar yaptı.



24. Dönem TBMM'de AK Parti milletvekili olarak da bulunan Ahmet Kutalmış Türkeş'e yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle:



Siz törende miydiniz?



Orada değildim. Fark etmez orada olmam. 25 Kasım, Türkeş'in doğum günü. Maksat, Türkeş'i anmak.



Ne oldu da MHP "Yaptırmayız" dedi.



Biliyorsunuz, çok uzun zamandır böyle şeyler yapıyorlar.



Neden?



MHP'nin bugüne kadar bir PKK ve HDP toplantısını, onlara çok düşman olduklarını söyledikleri halde basmayıp, 'terörist' dedikleri insanlar var, onları dövdürmeyip ülkücülere saldırmaları ülkücü olmadıklarını kanıtlıyor. Türkeş, MHP'nin sahibi ve kurucusu. Bizim babamız. Adını taşıyan vakfı tabi ki biz kuracağız. Adını taşıyan vakıf doğum günü ve ölüm yıldönümünde onu anmayacak da ne zaman anacak? Anmasını içine sindiremiyorsa demek ki Alparslan Türkeş'e düşmanlar. Başka açıklaması olamaz. Fatiha okunurken, içeriye giriyor, küfrediyorlar.



Polis koruyor, kolluyor, gözetliyor. Biri bile kimseyi gözaltına almıyor. Hükümetin, Emniyet'in, İçişleri Bakanı'nın koruyup kollaması ile gözetimi altında yapılan bir saldırı olduğu çok net. (MHP) Ankara İl Başkanı orada görenler var. Ankara İl Başkanı ve Ankara Ocak'taki insanlar Bahçeli'nin, Teşkilat Başkanı'nın izni olmadan adım bile atamaz. Böyle bir şeyi kendi kendine yapması mümkün değil. Onların kontrolünde olduğu, onların talimatıyla yapıldığı çok net.



Türkeş, onların sermayesi. Türkeşsiz bir hiçler. Bahçeli parti kursun, DB Partisi, bakalım kaç oy alıyor? Türkeşsiz hiç olduğu için o sermayeyi bizden bile kıskanıyor. Adımız Türkeş ama bizi de istemiyor partide. Esnaf dükkanı gibi akşam çıkarken kapatıyor, sabah canı isterse açıyor. Bir şirket gibi kullanıyorlar. O şekilde kullanmanın bedelini tarih önünde yok olarak, Türkeş'i anma toplantısını basarak, kendilerini ispatlamış oldular.



Saldırı bekleniyor muydu?



İnanın, böyle bir şey beklemiyordum. İyi ki başka türlü olmamış. Silah çeken olurdu. Onlara da silah ve bıçak çeken olabilirdi. Hatta vakıf genel sekreterine kızdım. "Gelenlere meydan dayağı çekemeyeceksen bir daha böyle toplantı yapma" dedim.



Polis çağırmadınız mı?



Olaydan sonra 4-5 polis içeriye giriyor. Sanki polis gözetiminde girmiş, polis gözetiminde çıkmışlar. Kürsü devirip insanlara saldıranları polis izler mi? Birkaçını gözaltına almaz mı? "Bir dakika" deyip dilekçe mi yazılması gerekir?



Yol mu verildi?



Yol verildiği kamera kaydıyla ortada. Ben babamın kabrine girerken önüme geçtiler. "Giremezsin" diyorlar. Suç duyurusunda bulundum. Savcı "Soruşturmaya gerek yoktur" dedi. Türkeş'i anma toplantısını basmak ne demek yani? Türkeş'in kurduğu teşkilattaki adamlar Türkeş'i anma toplantısını basıyor. Orayı bastığını zannedenler Türkeş'le ömründe konuşmamıştır. Türkeş'le konuşmamış adam bize Türkeşçilik oynuyor.



Siz AK Parti milletvekiliydiniz.



Tamam da (Bahçeli) beni kabul etmediği için AK Parti'den milletvekili oldum. 2011 yılında MHP'den girmek istedim. Kabul etmedi beni. Sen siyasette var olmayacaksın, o izin verirse. Sen toplantı yapmayacaksın, onun izin verdiğini yapacaksın. Sen babanın mezarına gitmeyeceksin... Böyle bir şey olabilir mi? Sana mı soracağım?



Ne yapmayı düşünüyorsunuz?



Bu tarihi bir olay. Suç duyurularını başlatacağız. Hiçbir şey çıkmasa bile fark etmez. Arşive girsin. Sonsuza kadar hükmeden kimse yok.