Ahmet Minguzzi cinayetinde gelişme: 2 kişi daha gözaltına alındı

15 yaşındaki Ahmet Minguzzi'nin İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırının ardından yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Davaya giren yeni kamera görüntüleri, olayın ardından katil zanlısı ve suç ortağının Fikirtepe Metrobüs durağına giderek orada arkadaşlarıyla buluştuğunu ortaya koydu.



Görüntülerde, zanlının arkadaşlarına Ahmet Minguzzi'yi nasıl bıçakladığını gülerek anlattığı anlar yer alıyor. Bu kayıtlar, kamuoyunda infial yaratırken, Minguzzi ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir olaya dair çarpıcı bir açıklamada bulundu.



Epözdemir, olay yerinde bulunan ve kamera kayıtlarında tespit edilen iki çocuğun da cinayete iştirak ettiklerini belirterek, 1 Mayıs 2025 tarihinde savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu. Bu şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, adı geçen şüpheliler M.A.D. ve A.Ö. hakkında gözaltı kararı verdi. Söz konusu iki kişi, bugün itibariyle kolluk kuvvetlerince yakalanarak gözaltına alındı.



Avukat Epözdemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Biricik evladımız Ahmet Minguzzi'nin canice katledilmesine ilişkin olarak dosyaya giren yeni kamera kayıtları nedeniyle tutuklu sanıklarla birlikte olay yerinde bulunan ve eylem üzerinde ortak hakimiyet kurarak cinayete iştirak eden müşterek failler hakkında 1 Mayıs 2025 tarihli şikayetimiz neticesinde soruşturma başlatılmış, aynı gün Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu iki şüphelinin yakalanması için kolluğa müzekkere yazılmış ve M.A.D ile A.Ö. bugün itibariyle fiilen gözaltına alınmıştır."

Epözdemir ayrıca, tutuklu iki sanığın dışında kalan faillerin de adalet önüne çıkarılması için kararlılıkla mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Bütün baskı ve tehditlere rağmen Minguzzi ailesiyle birlikte hukuki mücadelemiz, faillerin tamamı emsal mahiyette cezalandırılana dek sürecektir" dedi.