Ahmet Nesin: Dolmabahçe’de Erdoğan’ın önüne Cemaat dosyası kondu, idamla tehdit edildi

Gazeteci-yazar Ahmet Nesin, dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan ve yine dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt arasında geçen ‘Dolmabahçe’ görüşmesinde neler konuşulduğuna dair önemli bilgiler aktardı. Nesin’in anlattıklarına göre Erdoğan, söz konusu görüşmede askerin emri altına girerek Hizmet Hareketi’ni ‘bitirme’ sözü veriyor. Karşılığında ise ‘yolsuzluk’ dosyalarının kapatılması vaadinde bulunuluyor.







27 Nisan 2007 tarihinde AKP’nin 2002’den beri izlediği politikalara ilişkin bir muhtıra yayımlayan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt ve başbakan Tayyip Erdoğan, bu bildiriden yaklaşık 1 hafta sonra 4 Mayıs’ta Dolmabahçe’de bir araya gelmişti. İki ismin ne konuştuğu, hangi konuları görüştükleri ‘sır’ olarak kaldı.





Yaşar Büyükanıt, “Konuştuklarımız benimle birlikte mezara gidecek.” demişti. Öyle de oldu… Büyükanıt öldü. Erdoğan ise hala yaşıyor ancak o gün ne konuştuklarına dair bugün kadar açıklama yapmadı.





Gazeteci Ahmet Nesin, söz konusu görüşmenin içeriğine dair önemli bilgiler aktardı. Nesin, YouTube kanalında yayınlanan son videosunda, askerin yolsuzluk dosyaları üzerinden Erdoğan’ı tehdit ettiğini söylüyor. Nesin’in konuyla ilgili açıklamaları şöyle:





"Yaşar Büyükanıt’la Erdoğan görüşmesinde ne oluyor? Erdoğan esasında bir hükümranlık kurma kararını aslında Erbakan’ın yanından ayrılırken karar veriyor. Dolmabahçe’de ciddi bir şekilde masaya oturuyorlar. Erdoğan önce Büyükanıt’ın önüne ‘darbe’ dosyasını koyuyor. Arkasından Yaşar Büyükanıt’ın eşi ve kızının fazla harcamalarını koyuyor. Ardından özel bazı şeyleri koyuyor. Bu darbe, Ergenekon ve Balyoz darbesi değil! Başlı başına bir darbe planı.





Bunun üzerine Yaşar Büyükanıt, ‘Bu kadar mı’ diyerek önce Erdoğan’ın geçmişini koyuyor. Pakrudiniler üzerinden bir dosya koyuyor. İkinci dosya Erdoğan’ın belediye başkanıyken yaptığı bütün yolsuzluklar konuluyor. 3. dosya olarak Erdoğan’a, bakanların ve milletvekillerinin yaptığı bütün yolsuzluklar dosya dosya konuluyor ve diyor ki, “Bunları masaya yatırırsam, açıklarsam 3 gün içerisinde bu halk sizi taksim meydanında idam etmemize karşı çıkmaz’ diyor.





Bir başka dosya daha koyuyor; o dosya Fethullah Gülen dosyası. ‘Bu ekiple uğraştığınız taktirde diğer dosyalarla ilgili kimse hiç bir şey yapmayacaktır.’ diyor. Yaşar Büyükanıt bu sözü veriyor. Erdoğan’ın askeriyenin emrinde çalışması bu şekilde başlıyor.





BAŞKA KAYNAKLARDAN DA BENZER İDDİALAR DİLE GETİRİLMİŞTİ



Ahmet Nesin’in açıklamalarına benzer iddialar daha önce de başka kaynaklar tarafından dile getirilmişti. Türkiye gazetesi yazarı Yücel Koç, 16 Şubat 2020 tarihli yazısında, Büyükanıt’ın o dönem Erdoğan’ın önüne Hizmet Hareketi dosyası koyduğunu yazdı.







Eski CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar da 15 Mayıs 2008 tarihli köşesinde, ‘Dolmabahçe görüşmesinde, Erdoğan’ın, Büyükanıt’ın önüne, eşi Filiz Büyükanıt’ın harcamalarını içeren bir dosya sunduğunu’ aktarmıştı.



