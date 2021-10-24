Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Nesin'den SADAT ve suikast iddiası /24 Ekim 2021 17:10

Ahmet Nesin'den SADAT ve suikast iddiası

Ahmet Nesin hem Avrupa hem de Türkiye'de SADAT kaynaklı bir gazeteci suikastı duyumu aldığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde de benzer bir uyarıda bulunan Nesin, "Bu bir duyum olarak da geldi. Bir suikast kimi zaten her zaman derin devlet içinde var. Tekrar Binali Yıldırım mı olur? Binali Yıldırım’ın öldürülmesi, eski bir başbakan ve Meclis Başkanı… O yüzden ben uyarıyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

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Dünyanın en önemli uluslararası kitap fuarı olan Frankfurt Kitap Fuarı'ndaki Sürgün Gazeteciler tarafından yapılan ve Bold tarafından yayınlanan röportajda konuşan Ahmet Nesin hem Avrupa hem de Türkiye'de SADAT kaynaklı bir gazeteci suikastı duyumu aldığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde de benzer bir uyarıda bulunan Nesin, "Bu bir duyum olarak da geldi. Bir suikast kimi zaten her zaman derin devlet içinde var. Tekrar Binali Yıldırım mı olur? Binali Yıldırım’ın öldürülmesi, eski bir başbakan ve Meclis Başkanı… O yüzden ben uyarıyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

"DUYUM GELDİ"

Gazeteci Ahmet Nesin, kendisine Türkiye’de bir suikast yapılacağı ile ilgili duyum geldiğine dikkat çekerek, bahçesine helikopter inebilecek durumda olanların kendi tedbirlerini almalarını önerdi.  

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı yapılacak bir erken seçimin kurtaracağını düşünmediğini ifade eden Gazeteci Ahmet Nesin, o yüzden bir olası darbe girişimi ya da direk bir suikast yapılabileceği uyarısında bulundu. Nesin, kendisine suikast yapılacağı konusunda duyum geldiğini kaydetti.

TÜRKİYE SUİKASTE GEBE, HELİKOPTER İNECEK KADAR BAHÇESİ OLANLAR TEDBİR ALSIN

Türkiye’de bir suikast yaşanacağını öne süren Ahmet nesin, “Bu bir duyum olarak da geldi benim uzun zamandır ara sıra yazılarımda çıtlattığım bir şey. Bir suikast kimi zaten her zaman derin devlet içinde var. Tekrar Binali Yıldırım mı olur? Binali Yıldırım’ın öldürülmesi, eski bir başbakan ve Meclis Başkanı… Yeteri kadar ortalığı kaldırır diye düşünüyorum. O yüzden ben uyarıyorum, Erdoğan tarafından bahçesine helikopterle girilebilecek Abdullah Gül dışındaki insanlar kendi özel tedbirlerini alsınlar. Çok açık söylüyorum, Türkiye bir suikasta gebe. Suikast duyumunun geldiğini söyleyebilirim ama isim duyumu gelmedi” dedi.

ERKEN SEÇİM ERDOĞAN’I KURTARMAZ

Erken seçimin Erdoğan’ın kurtaracağını düşünmediğini belirten Nesin, “O yüzden bir olası darbe girişimi, ya da hiç darbe girişimi olmadan direk bir suikast planı düşünüyorum. Türkiye’nin bu Afganlılar gelmeye başlayınca bir şekilde uyuyan hücreler uyanmaya, harekete geçmeye başladı. Durup dururken Kürtlere ilk defa ya ailecek ya siyasi anlamda ya da İzmir’de olduğu gibi evlerinden atılmalar, öldürülmeler ya da bu 7 kişinin öldürülmesi gibi bu şekilde devlet dışında halkın halkla karşı karşıya geldiğini görmemiştik. O yüzden ilginç şeyler oluyor. Bunlar büyük tuzaklar” dedi.

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