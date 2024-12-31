Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Nesin'e yakalama emri çıkarıldı: Gerekçe Erdoğan'a hakaret /31 Aralık 2024 15:40

Ahmet Nesin'e yakalama emri çıkarıldı: Gerekçe Erdoğan'a hakaret

TBMM'de AKP'li Özlem Zengin'in ile DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu arasında yaşanan sözlü tartışmayı değerlendiren yazar Ahmet Nesin hakkında, YouTube kanalından yayınladığı videodaki ifadeleri nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yakalama emri çıkarıldı.

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Aziz Nesin'in kendisi gibi yazar olan oğlu Ahmet Nesin, TBMM kürsüsünden birbirleriyle atışan AKP'li Özlem Zengin ile DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu arasındaki tartışmayı değerlendirdiği 12 buçuk saniyelik bir videoyu 27 Aralık'ta kendi YouTube kanalından, "Sen Cıbıldak Aranmayacaksın Özlem Zengin" başlığıyla  paylaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Söz konusu videoda Ahmet Nesin, "...Kontrol edilmeden tuvalete gidemeyen bir başkan Türkiye'yi yönetmeye kalkıyor. Şaka söylemiyorum, gittiği tuvaletin; hele ki ev dışındaysa mutlaka kontrol edildiğinden adım gibi eminim. Düşünebiliyor musunuz?... Ama o tuvaletin aranması lazım..." gibi ifadeler kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Nesin'in paylaşımının içeriğinde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu oluşturacak söz ve beyanlara yer verildiğini değerlendirerek, hakkında soruşturma başlattı.

YAKALAMA EMRİ ÇIKARILDI
2016'da hakkında yurt dışı çıkış kaydı olduğu belirtilen Ahmet Nesin hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık, Nesin için nöbetçi sulh ceza hakimliğinden yakalama emri düzenlenmesini talep etti. Nöbetçi hakimlik, savcılığın talebi üzerine Ahmet Nesin hakkında yakalama emri çıkardı.
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