Samanyolu Haber /Spor / Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği’nin yeni başkanı oldu /05 Şubat 2021 21:00

Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği’nin yeni başkanı oldu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, tek aday olarak girdiği toplantıda Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı olduğu açıklandı.

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Süper Lig’de yer alan kulüplerin oluşturduğu Kulüpler Birliği Vakfı’nın yeni başkanı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi oldu. Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil’in görevi bırakacağını ilan etmesinin ardından başkanlığa aday tek isim Çebi olmuştu.

Başkan olduktan sonra ilk açıklamasını yapan Çebi, şöyle dedi:

“Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ve Kasımpaşa Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç'tan oluşan yönetim kurulumuzda görev dağılımını gelecek hafta gerçekleştireceğiz.”

“Katkılarımızın alınmış olduğu bir spor yasasının yürürlüğe girmesi için çabalayacağız. Kulüplerimizin yayın haklarından en iyi şekilde faydalanabilmeleri için görüşmeler gerçekleştireceğiz. Kulüplerin kamuya ve bankalara olan borçlarının yapılandırılması ile ilgili çalışmalar yürüteceğiz. Kulüplerimizin gelirlerini artırmak adına kişi ve kurumlarla görüşme yapma vazifesini üzerimize aldık. Bu konuları kısa süre içinde çözüme kavuşturmak istiyoruz.”

“Beşiktaş’a hizmetimizde bir geri kalma söz konusu olamaz. Beşiktaş’ın sorunları zaten tüm kulüplerimizin sorunlarıyla aynı. Bu yüzden benim için çok zor olmayacak. Türk futbolu zor bir süreçten geçiyor. Çözülmeyi bekleyen sorunlar var. Saha içinde mücadele ederken saha dışında birlik beraberlik içinde Türk futbolunun sorunlarını çözmek adına gayret içinde olacağız. Yeni dönem, hayırlı uğurlu olsun.”

TFF’nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, “Süper Lig'de yer alan takımları temsil eden Kulüpler Birliği Vakfı'nın bugün İstanbul'da gerçekleşen toplantısı sonucunda yeni başkanı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi oldu. Türkiye Futbol Federasyonu olarak başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi'yi ve Yönetim Kurulu’nu tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz. Kulüpler Birliği Başkanı olarak Türk futboluna yapmış olduğu katkılardan dolayı Mehmet Sepil’e teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.
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