Ahmet Özal hakkında çarpıcı iddia

Sözcü yazarı Can Ataklı bugün yayınlanan yazısında dikkat çeken bir iddiada bulundu.







Ataklı'nın yazısına göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 eski ANAP milletvekili ve yöneticisi ile bir araya geldi.





8'nci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın büyük oğlu Ahmet Özal, Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen grubun sözcülüğünü üstlendi.





BİR HAFTA ÖNCE İSTANBUL YEŞİLKÖY'DE...





Can Ataklı'nın yazısından ilgili bölüm şu şekilde: "Bundan bir hafta önce Kemal Kılıçdaroğlu, eski ANAP’lı milletvekili ve yöneticilerle yemek yemiş. Yemek, Yeşilköy’deki WOW Otel’de gerçekleşmiş. 25 eski ANAP milletvekili ve yöneticisinin katıldığı yemekte, Turgut Özal’ın büyük oğlu Ahmet Özal, grubun sözcülüğünü üstlenmiş."





Ahmet Özal'ın eski Anavatan Partisi (ANAP) milletvekilleri adına CHP lideri ile görüştüğü iddia edildi.





Ataklı, "Kılıçdaroğlu, eski ANAP’lılardan merkez sağda neler olabileceği konusunda fikirler almış. Seçimin konuşulmadığı ama herkesin, “Kılıçdaroğlu seçim öncesi zemin yokluyor” diye nitelendirdiği yemekte, Turgut Özal’la ilgili pek çok anekdot da anlatılmış." ifadelerini kullandı.