Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Özer soruşturmasında flaş gelişme /20 Ocak 2025 23:33

Ahmet Özer soruşturmasında flaş gelişme

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer soruşturmasında bir gelişme yaşandı. Özer, 'İhaleye fesat karıştırma' suçundan tutuklamaya sevk edildi

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CHP'nin tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in soruşturmasında bir gelişme daha yaşandı.

TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Ahmet Özer'in 'İhaleye fesat karıştırma' suçundan tutuklamaya sevk edildiği öğrenildi.

Terör soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden alınan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e, "İhaleye fesat karıştırmak", "Rüşvet almak" ve "Haksız mal edinme" şeklinde suçlamalar yöneltilmişti.

Bugün akşam saatlerinde SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınan Özer, "İhaleye fesat karıştırma" iddiasıyla utuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından yerine kayyum atanmıştı.
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