Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Özer'den Fethi Yıldız'a: Şimdi kucaklaşma zamanıdır /14 Temmuz 2025 00:21

Ahmet Özer'den Fethi Yıldız'a: Şimdi kucaklaşma zamanıdır

Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın kendisine atıfta bulunduğu açıklamaya, "Sayın Feti Yıldız’ın çalışmalarıma atıfla yaptığı Türklerle Kürtlerin tarihsel beraberliği ve kardeşlik vurgusu içinden geçtiğimiz süreçte önemlidir. Şimdi kucaklaşma zamanıdır" ifadeleri ile yanıt verdi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız X hesabından, Türk ve Kürt halklarının birlikteliği ve tarihsel dayanaklarına ilişkin yaptığı paylaşımda "Profesör Doktor Ahmet Özer Meclis'te kurulan komisyonda tarihsel perspektifi anlatırken, Türklerle Kürtlerin 1000 yıllık beraberliğinin 900 yılının Osmanlı Türk Devleti dönemine ait olduğunu söylemiş, doğru söylemiş" sözleri ile tutuklu CHP'li Esenyurt Belediye Başkanına atıfta bulundu.

Kasım ayından beri tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer kendisini referans gösteren MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'a sosyal medyadan paylaştığı mesaj aracılığı ile yanıt verdi.

Özer mesajında şunları iletti:

"Sn. Feti Yıldız’ın çalışmalarıma atıfla yaptığı Türklerle Kürtlerin tarihsel beraberliği ve kardeşlik vurgusu içinden geçtiğimiz süreçte önemlidir.

Şimdi kucaklaşma zamanıdır.

Bu denli önemli bir süreçten geçerken demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işletilmesi, hukukun tarafsız ve bağımsız bir biçimde işlemesi hem iç barış hem de ülkemizin aydınlık geleceği için elzemdir.

Bu anlamda MHP’nin hukukçu kurmayı Sn. Feti Yıldız’ın bugünki yargılama süreçleri için daha önce yaptığı değerlendirmelerin, ülkemizdeki yargı güvenliği için önemli olduğu kadar yargıya güvenin tesisi için de çok önemli olduğunu belirtmek isterim.

Son olarak söylemek isterim ki; barış huzuru da refahı da beraberinde getirir.

Özgürlüğüme kavuşmak dahi bu temennimin yanında bir teferruat olarak kalır."
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