Ahmet Özer'in tutukluğuna itirazda flaş gelişme

Dilekçede, "İmralı'da yapılan tüm görüşmeler, sesli ve görüntülü olarak kaydedilmektedir ve bu görüşmelerde devletin resmi temsilcileri, örneğin MİT görevlileri bulunur. Bu nedenle, bu görüşmelerde konuşulanların içeriği, devletin bilgisi dışında kalan gizli bilgi niteliği taşımamakta, zaten devletin elinde bulunan ve kontrolünde olan bilgiler arasında yer almaktadır" ifadelerine yer verildi.







Görevden el çektirilen ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna itiraz edildi.Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne Özer'in avukatları tarafından verilen itiraz dilekçesinde, tahliye talep edildi.Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne Özer'in tutukluluk kararına yapılan itirazı reddetti.