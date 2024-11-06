Ahmet Özer'in tutukluğuna itirazda flaş gelişme

Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne Özer'in avukatları tarafından verilen itiraz dilekçesinde, tahliye talep edildi.
Dilekçede, "İmralı'da yapılan tüm görüşmeler, sesli ve görüntülü olarak kaydedilmektedir ve bu görüşmelerde devletin resmi temsilcileri, örneğin MİT görevlileri bulunur. Bu nedenle, bu görüşmelerde konuşulanların içeriği, devletin bilgisi dışında kalan gizli bilgi niteliği taşımamakta, zaten devletin elinde bulunan ve kontrolünde olan bilgiler arasında yer almaktadır" ifadelerine yer verildi.
İTİRAZ REDDEDİLDİ
Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne Özer'in tutukluluk kararına yapılan itirazı reddetti.