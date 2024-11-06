Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Özer'in tutukluğuna itirazda flaş gelişme /06 Kasım 2024 18:16

Ahmet Özer'in tutukluğuna itirazda flaş gelişme

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanmasının ardından partiden yeni bir hamle geldi. CHP heyeti, Özer'in tutukluluğuna itirazda bulundu. Mahkeme itirazı reddetti.

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Görevden el çektirilen ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna itiraz edildi.

Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne Özer'in avukatları tarafından verilen itiraz dilekçesinde, tahliye talep edildi.

Dilekçede, "İmralı'da yapılan tüm görüşmeler, sesli ve görüntülü olarak kaydedilmektedir ve bu görüşmelerde devletin resmi temsilcileri, örneğin MİT görevlileri bulunur. Bu nedenle, bu görüşmelerde konuşulanların içeriği, devletin bilgisi dışında kalan gizli bilgi niteliği taşımamakta, zaten devletin elinde bulunan ve kontrolünde olan bilgiler arasında yer almaktadır" ifadelerine yer verildi.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne Özer'in tutukluluk kararına yapılan itirazı reddetti.
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