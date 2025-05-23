Ahmet Özer'in tutukluluğuna devam kararı





'BUNCA YIL TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLMADIM DA ŞİMDİ Mİ OLDUM?'





'AKP'Lİ SEÇMENLER BANA OY VERDİ'





'İSİMLERİMİZ FARKLI OLSA DA SOYİSMİMİZ TÜRKİYE'DİR' SÖZÜ BANA AİT'





TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI





NE OLMUŞTU?

'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' iddiasıyla tutuklanmasının ardından yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, tam 205 gün sonra Silivri’de ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Özer ile avukatları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda partili katıldı.Duruşmada savunma yapan Ahmet Özer şunları söyledi:"Van’dan gelmiş bir Kürt olarak yönetici olmamı hazmedemeyenler yüzünden buradayım. İddia makamı batıdaki Kürtler doğudaki Kürtler diye ayrım yapıyor. Bizi bölücülükle suçlayanlar bölücülük yapıyor. Ben hayatımda suç işlemedim, mahkemeye düşmedim. Yüzlerce öğretmen yetiştirdim aralarında savcı hakim çıktı. Böyle bir kişiden terörist çıkar mı? Yıllarca üniversitelerde çalıştım. Bunca yıl terör örgütü üyesi olmamışım da şimdi mi olmuşum?HDK ve kent uzlaşısı konusu var. ben HDK tanımıyorum, hiç bir toplantılarına katılmış değilim. güya kent uzlaşısı ile bazı PKK yöneticilerinin beyanlarını üretmişler. Bizim CHP olarak böyle bir uzlaşımız yoktur. Bizim Türkiye ittifakı adı altında yaptığımız siyasi işbirlikleri vardır. Bunların tamamı yasal partilerdir. Ben Gelecek Partisi'nden, DEVA partisinden oy aldım. AKP'li seçmenler bana oy verdi, bunların tamamı kent uzlaşısına mı destek verdi, böyle bir şey olabilir mi? Ben Esenyurt'ta her iki kişiden birinin oyunu alarak seçildim. Bu insanlar suç mu işledi yani.Zaten tüm aşamalarda ifade ettiğim üzere hayatım boyunca hiçbir terör örgütüne üye olmadım, fikir ve yöntemlerini asla benimsemedim, barış ve insan haklarından yana biri olarak terör dahil her türlü şiddetin fikren her zaman karşısında oldum. Senelerce şiddetin bir çözüm olmadığını her yerde ve hatta TBMM komisyonlarında anlattım, her açıklamamda dile getirdim hala da getirmeye devam ediyorum. Hatta yeni çözüm süreci kapsamında yakın zamanda hükümet sözcüsü Ömer Çelik’in ifade ettiği “isimlerimiz farklı olsa da soy ismimiz Türkiye’dir” sözü de bana aittir."Mahkeme heyeti ara kararında; Özer’in tutukluluğunun devamına, HTS görüşme kayıtlarında ismi geçenlerin dinlenmesine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı 14 Temmuz’a erteledi.30 Ekim 2024'te evine düzenlenen şafak baskınıyla gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, aynı günün gece yarısı tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Özer'in yerine kayyum atanmıştı. Avukatlarının tüm itirazlarına rağmen tutukluluğu devam eden Özer hakkında 113 gün sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanmış, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.