Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Şık’a çağrı: “Özeleştirisini verdiğini görmek istiyorum” /24 Haziran 2021 14:12

Ahmet Şık’a çağrı: “Özeleştirisini verdiğini görmek istiyorum”

Gazeteci Tuğçe Tatari, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık’a özeleştiri yapma çağrısında bulundu. Şık’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmek için Veyis Ateş’i aracı yapmasını eleştiren Tatari, “Bu yazıyı kendimce çok büyük bir risk alarak yazdığımı itiraf etmek istiyorum, O da sevdiğim bir arkadaşı kaybetme riski” dedi.

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, YouTube kanalından kirli ilişkiler ağını açıkladı. Peker’in açıklamaları sonrası kara para aklama suçlamalarıyla Avusturya’da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz ile temasa geçen gazeteciler gündeme geldi. İsme geçen siyasetçiler unutulurken, tartışmalar gazeteciler üzerinden yapılmaya devam ediyor.

SEZGİN BARAN KORKMAZ’IN EVİNE GİTMEMELİYDİ
T24 yazarı Tuğçe Tatari de gazeteci ve aynı zamanda TİP Milletvekili Ahmet Şık’ı hedef aldı. “Bu bir Ahmet Şık eleştirisidir” başlıklı yazı kaleme alan Tatari, “Çok normalmiş gibi, hayatın olağan akışında Ahmet Şık’ın bir an bile olsa Veyis Ateş’le yakın olmasının, Süleyman Soylu’ya yazı teyit ettirmesinin, Sezgin Baran Korkmaz’ın evine gitmesinin yeri varmış gibi anlattığı anılarını değil de gerçek bir özeleştiri verdiğini duymak istiyorum” dedi.

AHMET ŞIK ÖZELEŞTİRİSİNİ VERMELİ
Şık ile ailecek görüştüğünü hatırlatan Tatari, “Sol tandanslı eski bir gazeteci, hak insanı, adalet savaşçısı, aktivist, cesaret ve dürüstlük timsali olarak Ahmet Şık’ın kendisini seven, inanan ve hatta belki hayran olan yüzlerce insana özeleştirisini verdiğini görmek istiyorum” çağrısı yaptı
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