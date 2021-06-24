Ahmet Şık’a çağrı: “Özeleştirisini verdiğini görmek istiyorum”

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, YouTube kanalından kirli ilişkiler ağını açıkladı. Peker’in açıklamaları sonrası kara para aklama suçlamalarıyla Avusturya’da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz ile temasa geçen gazeteciler gündeme geldi. İsme geçen siyasetçiler unutulurken, tartışmalar gazeteciler üzerinden yapılmaya devam ediyor.





SEZGİN BARAN KORKMAZ’IN EVİNE GİTMEMELİYDİ

T24 yazarı Tuğçe Tatari de gazeteci ve aynı zamanda TİP Milletvekili Ahmet Şık’ı hedef aldı. “Bu bir Ahmet Şık eleştirisidir” başlıklı yazı kaleme alan Tatari, “Çok normalmiş gibi, hayatın olağan akışında Ahmet Şık’ın bir an bile olsa Veyis Ateş’le yakın olmasının, Süleyman Soylu’ya yazı teyit ettirmesinin, Sezgin Baran Korkmaz’ın evine gitmesinin yeri varmış gibi anlattığı anılarını değil de gerçek bir özeleştiri verdiğini duymak istiyorum” dedi.





AHMET ŞIK ÖZELEŞTİRİSİNİ VERMELİ

Şık ile ailecek görüştüğünü hatırlatan Tatari, “Sol tandanslı eski bir gazeteci, hak insanı, adalet savaşçısı, aktivist, cesaret ve dürüstlük timsali olarak Ahmet Şık’ın kendisini seven, inanan ve hatta belki hayran olan yüzlerce insana özeleştirisini verdiğini görmek istiyorum” çağrısı yaptı