Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Şık: Alaturka führerliğiniz yenilgiyi tattıran herkesten intikam almaya çalışıyor /13 Mayıs 2022 11:37

Ahmet Şık: Alaturka führerliğiniz yenilgiyi tattıran herkesten intikam almaya çalışıyor

‘Suçlarınızı ifşa edenleri suçluyor, hakikati dile getirenleri rehin alıyorsunuz’ diyen Ahmet Şık, Meclis’te konuştu: Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık TBMM'de yaptığı konuşmada CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay'ın verdiği karara tepki gösterdi. Şık, "Size yenilgiyi tattıran herkesten olduğu gibi Canan Kaftancıoğlu'ndan da intikam almaya çalışıyorsunuz ama Canan sizden korkmaz” dedi.

MECLİS’TE KONUŞTU

Ahmet Şık, TBMM Genel Kurulu'nda Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu Teklifi üzerine konuştu. Şık, kürsüde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay'ın verdiği karara tepki gösterdi.

Ahmet Şık, Gezi davasında daha önce AKP'den milletvekili aday adayı olan hakim Murat Bircan'ın da yer aldığı heyetin verdiği, kamuoyunda tepki çeken tutuklama kararlarına tepki göstererek; "Fethullahçı çetenin başlattığı sizin de yürüttüğünüz Gezi kumpası dosyasıyla tutsak alınanlar arasına her türlü suçlarınızın karşısında duran arkadaşlarımızı kattınız. 5 yıldır hukuksuzca hapiste tuttuğunuz Osman Kavala’nın yanı sıra Can Atalay, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Hakan Altınay, Çiğdem Mater ve Mine Özerden’i menfaatlerine ya da korkularına esir olanların aksine suçun saltanatına itiraz ettikleri için tutsak ettiniz." dedi.
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