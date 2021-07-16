Ahmet Şık ‘büyük kayıp’ için Hakan Fidan’ı işaret etti: O gece Binali Yıldırım öldürülecekti

15 Temmuz gecesi şehit edilen sivillerle ilgili soru işaretlerine bir yenisi eklendi. Gazeteci Ruşen Çakır ile Medyascope kanalında değerlendirmeler yapan Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık, darbe girişiminin 5. yılında o gece yaşananlara ilişkin çarpıcı bilgiler verdi.





HULUSİ AKAR VE HAKAN FİDAN YARGILANMALI

15 Temmuz öğlen saatlerinde bir binbaşının darbe ihbarında bulunduğunu hatırlatan Şık, “Bunun darbe olacağını anlamayan dönemin Genelkurmay Başkanı şuan Milli Savunma Bakanı. Dönemin MİT Müsteşarı hala MİT Müsteşarı. Bırakın bunların bürokrasiye devam etmelerini bu ikisinin yargılanması gerekir her şeyden önce. Siz MİT Müsteşarının kaçırılacağı ihbarının darbe olacağını anlamıyor iseniz burada ciddi bir zafiyetten mi söz ederiz, işbirliğinden mi söz ederiz” diye konuştu.













BİNALİ YILDIRIM HAKAN FİDAN GÖRÜŞMESİ

Darbenin 1. yıldönümünde Hürriyet gazetesinin 15 Temmuz eki yaptığını hatırlatan Şık, “Fikret Bila dönemin Başbakanı Binali Yıldırım ile görüşüyorlar. Binali Yıldırım çok ilginç bir şey söylüyor orada. ‘Hakan’ı arıyorum arıyorum yok.’ diyor. Hakan dediği Hakan Fidan. ‘Neyse saat 22.30 gibi ulaşabildim. Hakan ne yapıyorsun dedim’ diyor. Hakan Fidan’ın ‘İyi çalışıyoruz dediğini’ anlatıyor. O saatte MİT’e helikopterle saldırı düzenlenmiş. Aşağıdakiler karşılık vermiş köprüler tutulmuş. İnsanlar öldürülmeye başlanmış. Uçaklar alçak uçuş yapıyor. Kıyamet kopmuş bütün Türkiye darbe olduğunu tartışıyor. Hakan Fidan kendisini arayan dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’a ‘iyi çalışıyoruz bir şey yok’ diyor.





GERÇEK FAİLLERİ BİNALİ YILDIRIM BİLİYOR

Binali Yıldırım’ın o röportajda bir şey daha söylediğini kaydeden Şık, “Yıldırım, ‘Onun arkasındaki başka bir şey’. Binali Yıldırım’a çağrı yapıyorum. ‘O başka bir şey ne?’ Onu anlatmak zorunda. Çünkü o 250 insanın kanının hesabını sormamız gereken gerçek failler var ortada. Binali Yıldırım bey biliyor.” dedi.





BÜYÜK KAYIP DİYE BİNALİ YILDIRIM ÖLDÜRÜLECEKTİ

Şık konuşmasının devamında sarsıcı bir iddiada bulundu: “Ben çok daha iddialı bir şey söyleyeyim. 15 Temmuz’un bir tiyatro olduğuna inanmıyorum ama, süreç içinde onu Allah’ın lütfu haline getirmek için bir takım planlamalar yapıldığını düşünüyorum. Ve bence o planlamalardan biri Binali Yıldırım’ın da öldürülmesiydi. Bakın çok iddialı bir şey söylüyorum. Yani Binali Yıldırım’ı bu kadar öfkelendiren şey arkasındaki başka bir şey demesi, ya da darbeden birkaç gün sonra ortak yayına çıktığında Hande Fırat’ın karşısında Hakan Fidan’dan bahsederken ki öfkesi beden dili o başka bir şey ile ilgiliydi. Ben Binali Yıldırım’ın hedef seçilenlerden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü o bir büyük kayıp olarak lanse edilecekti.”









NİHAL OLÇOK’UN SÖYLEMEK İSTEYİPTE SÖYLEYEMEDİĞİ Mİ?

Şık’ın ortaya attığı MİT Başkanı Hakan Fidan’ın Binali Yıldırım’ı öldürme planı iddiası o gece oğlu Abdullah ve eşi Erol Olçok’u kaybeden Nihal Olçok’un açıklamalarını akıllara getirdi. Otopsi raporlarını okuyan eşi ve oğlunun sırtından keskin nişancı tarafından vurulduğunu aktaran Olçok, “Eşimi ve oğlumu kim olduklarını bilerek, kasıtla öldürdüler.” açıklaması yapmıştı. Faillerin açıklanmasını isteyen Olçok, AKP Hükumeti ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a tepkisini her platformda dillendiriyor. Olçok, Haber Türk’teki canlı yayında Fatih Altaylı’ya “Siz sadece görünene bakıyorsunuz Fatih Bey, görünmeyene bakın” cümlesi Ahmet Şık’ın MİT Müsteşarı Hakan Fidan açıklamasıyla ayrı bir anlam taşıyor.