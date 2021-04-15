Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Boğaziçi eylemleri" sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle bağımsız milletvekili Ahmet Şık’ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenledi.







Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şık'ın Boğaziçi Üniversitesi eylemleriyle ilgili açıklamalarını gerekçe göstererek, hakkında "suç işlemek için alenen tahrik"ten Şubat ayında soruşturma başlatmıştı. Şık'ın "Bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın" çağrısında bulunduğu iddia edilmişti.





Gazeteci Ahmet Şık, 2018'deki genel seçimlerde Halkların Demokratik Partisinden (HDP) İstanbul milletvekili seçilmiş, 4 Mayıs 2020'de partide demokratik teammüllerden uzak uygulamalar olduğunu gerekçe göstererek istifa etmişti.