Ahmet Şık: Mahmutyazıcıoğlu ile Falyalı’nın yasadışı bahis sitesinde ortaklığı vardı

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık, KKTC’de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın uzun namlulu silahlarla düzenlenen suikasta öldürülmesine ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Twitter hesabından bir dizi paylaşım yapan Ahmet Şık, Falyalı suikastıyla Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun 27 Ocak’ta İstanbul’da öldürülmesi ve diğer bazı silahlı saldırı olaylarının bağlantılı olduğunu ifade etti.







”MAHMUTYAZICIOĞLU İLE FALYALI YASADIŞI BAHİS SİTESİNDE ORTAKTI”





Mahmutyazıcıoğlu’nun yasadışı bir bahis sitesinde Halil Falyalı’yla ortak olduğu ileri süren Ahmet Şık’ın tweetleri şöyle:





”-Sedat Peker’in ifşa/itiraflarında en çok ismi anılan kişilerden olan Halil Falyalı’nın öldürülmesi talimatını kimin verdiği şimdilik “sır”. Eğer yakalanırlarsa suçu üstlenecek olan tetikçilerin de azmettiricinin kim olduğunu söylemeyeceği kesin olan bir başka gerçek.





– Falyalı’nın kimileri için sürpriz olmayan ölümünün nedeninin, yıllık cirosu milyarlarca doları bulan KKTC merkezli yasadışı bahis siteleriyle ilgisi olduğunu da aynı kesinlikle söylemek mümkün.





– Türkiye’nin pis işlerinin arka bahçesi olan kumar adası KKTC yasa dışı bahsin de üssü. Sektörün en büyük baronu ve tek söz sahibi de Falyalı idi. Falyalı’nın izni olmadan/komisyonunu vermeden kimse KKTC’de bahis sitesi açamıyordu.





– Kendi bahis siteleri için çoğunlukla Makedonya olmak üzere Belarus, Ukrayna, Malta gibi ülkelerden lisanslar alan Falyalı, sektöre girecek kişilerin lisans işlerini halleden kişiydi aynı zamanda. Bu bilgi de bizi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine bağlayacak zaten.





– İddialara göre Falyalı lisans işlerinin halledilmesi karşılığında, faaliyete geçen bahis sitelerinin karının yüzde 10’una ortak oluyor ya da peşin 500 bin dolar alıyordu. Yani Falyalı’dan izin çıkmadan kimse sektöre giremiyordu.









– Yasadışı iş yaparak büyüyen herkes gibi Falyalı da oyunu kuralına göre oynuyor, siyaset ve bürokrasiye de payını veriyordu. Hatta en büyük bahis sitelerinden birinin gizli ortağının KKTC’li bir bakan olduğu sektörün içindekiler tarafından dile getiriliyor.





– Kurulan rüşvet havuzundan beslenen siyasetçiler eliyle KKTC’de işlerini yürüten Falyalı, Türkiye’de çıkacak sorunları da aynı sistemle çözüyordu. Şu an Türkiye’de tutuklu bulunan Falyalı’nın eski ortağı Veysel Şahin bu nedenle suç duyurusunda bile bulunmuştu.





– 12 Mart 2018 tarihli dilekçesinde Veysel Şahin, Kıbrıs’a 2016 yılında gelen “Çağatay” isimli bir polis müdürünün 500 bin lira rüşvet karşılığında. İstanbul’da haklarında açılan bir soruşturmadan kurtarılacaklarının vaat edildiğini öne sürüyordu.





– Şahin suç duyurusunda, rüşvet istenmesinden bir hafta sonra hazırlanmış polis fezlekesi dosyasının Whatsapp’tan telefonuna gönderildiğini, Kıbrıs’taki başka otel sahiplerinden de aynı şekilde para istendiğini de iddia etti.





– Peker’in ifşa/itiraf sürecine dair Duvar isimli kitabımızda ayrıntılarını anlattığımız olayla ilgili Veysel Şahin, rüşvet taleplerinin tutuklu iken hapishanede de “ziyarete” gelen bazı avukatlar aracılığıyla sürdüğünü karşılığında tahliye edileceğinin söylenildiğini de öne sürdü.





– Cüneyt Özdemir’in yayınına katılan Falyalı ise Türkiye‘de zaman zaman sorun yaşadığını söylemiş ama bunun kendisinden rüşvet isteyen bazı gazetecilerle ilgili olduğunu iddia etmişti.