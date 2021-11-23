Ahmet Şık'tan Süleyman Soylu'ya: Sen ömrünü hapiste tamamlayacaksın

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir süredir devma eden Bütçe Komisyonu görüşmelerinin bu hafta tamamlanması planlanıyor.





Dün, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün 2022 yılı bütçelerinin görüşülürken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da görüşmelere katılarak bir konuşma yaptı.





Komisyon görüşmeleri öncesi milletvekillerini selamlayan Soylu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekilleri tarafından Duvar kitabıyla karşılanırken, İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de kitabı Soylu'ya hediye etmişti.





"ONURUNU EZDİRMİŞ BİR ADAMSIN"

Bütçe görüşmeleri sırasında TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile Bakan Soylu arasında da çok sert tartışmalar yaşandı. Şık'ın sorularına yanıt vermekten kaçınan Soylu, çeşitli ithamlarda bulunurken; Şık, "Sen haysiyetini, onurunu ezdirmiş bir adamsın" diyerek yanıt verdi.





Başkan Cevdet Yılmaz'ın müdahale ettiği tartışma sırasında Soylu kendisine iftira atıldığını öne sürerken, Ahmet Şık ise "Her türlü hesabını vereceksin" sözleriyle yanıt verdi.





'SEN ÖMRÜNÜ HAPİSTE TAMAMLAYACAKSIN'

Komisyon görüşmeleri sırasında Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen 4,9 tonluk kokain hakkında açıklamalarda bulunan ve Kolonbiya tarafından yeterince bilgi verilmediğini öne süren Soylu, Mersin Limanı'nda yakalanan ancak savcılık tarafından sahibinin tespit edilemediği belirtilen kokaine ilişkin de konuştu.





Söz konusu konuşmalar, Meclis tutanaklarına şöyle yansıdı:





SÜLEYMAN SOYLU - "Bir yalan da şu: “Mersin'e geldi , kimse tutuklanmadı.” Mersin'de şöyle oldu: Mersin'deki 2 operasyonda da tutuklananlar var, içeride olanlar var ama oradan kime geldiğinin, niye geldiğinin, nasıl geldiğinin izlemesini

yapacak… Elbetteki siz şunu istiyorsunuz, diyorsunuz ki: “Tamami tutukladıklarınızı tutukluyorsunuz, tutuklamadıklarınızın da açıklamasını yapın.” Ben hâkimin savcının, yargının işine karışmanın, hele bu tip meselelerde meseleyi açığa çıkarmanın çok doğru olduğunu düşünen,devletin de böyle bir usulü olmadığının altını çizen birisi olarak burada tekrar söylüyorum: Hiçbir şeyin altında…





AHMET ŞIK - Yok böyle bir şey!





BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Değerli arkadaşlar, hiç kimse sizin beklediğiniz cevapları vermek zorunda değil, dinleyeceğiz.





SÜLEYMAN SOYLU – Sayın Şık , benim de “Devlet teröristtir.” diyen bir adama verebilecek herhangi bir cevabım yok. Sayın Şık, benim de “Devlet teröristtir.” diyen bir adama verebilecek en ufak bir cevabım söz konusu değil, hadi oradan. Gizli hayranlığını bize her yerde anlatan bir adamsın, boşver.





AHMET ŞIK – Sen haysiyetini, onurunu ezdirmiş bir adamsın!





BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Lütfen, rica ediyorum, böyle bir usulümüz yok.





SÜLEYMA N SOYLU – Bunu söyleyip de ispat etmeyen şerefsizdir, namussuzdur, haysiyetsizdir! Sen sen sen şerefsizsin, sen haysiyetsizsin, sen onursuzsun, bu iftirayı atan.





BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Lütfen, ikili diyalog usulümüz yok. Rica ediyorum, böyle bir usulümüz yok, lütfen yerinize oturunuz. Komisyonumuzun düzenini bozmayın lütfen. Sayın Bakanım, siz genele hitaben devam edin lütfen.





AHMET ŞIK – Her türlü hesabını vereceksin!





SÜLEYMAN SOYLU – Hadi oradan, terör örgütüne de, PKK’ya, HDP’ye sığınanına bu çatının altında söylenecek söz yok. Hadi oradan, hadi oradan!





BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Oturur musunuz , böyle bir usulümüz yok, lütfen…





SÜLEYMA N SOYLU – Terörle yaptığımız mücadele acıtıyor sizi değil mi? Türkiye’nin geldiği huzur ortamı sizi perişan ediyor değil mi? Etmeye devam edecek siz merak etmeyin.





BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Bakan, genele hitap edin lütfen, rica ediyorum.





AHMET ŞIK – Sen ömrünü hapiste tamamlayacaksın!





SÜLEYMAN SOYLU – Ne oldu CHP’li kardeşlerim, tehdit ediyor İçişleri Bakanını “Hapishanede ömrünü tamamlayacaksın.” diye, ne oldu cici demokrasinize?