Ahmet Taşgetiren’in mesai arkadaşı hücrede: Youtube’da üç maymun

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaemi Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu dün akşam Karar TV’de yayınlanan "Özel Röportaj" programına konuk oldu.



Elif Çakır, Ahmet Taşgetiren ve Yıldıray Oğur’un sunduğu programda soruları cevapladıran Gergerlioğlu, 28 Şubat 1997 post-modern darbe döneminde Mazlum-Der şube başkanlığı yapmıştı.

Gergerlioğlu bu mücadelesini günümüzde de sürdürüyor. 28 Şubat’ta Gergerlioğlu ile aynı çizgide mücadele eden Ahmet Taşgetiren ise günümüzde yaşanan hak ihlallerine karşı gözlerini kapatmış durumda.



GERGERLİOĞLU POLİS SALDIRISINA UĞRADI, TAŞGETİREN'İN SESİ ÇIKMADI

Ahmet Taşgetiren gibi 28 Şubat’ta hakları ihlal edilen İslamcı kadınlar da Gergerlioğlu’nun yanında değil. Örneğin geçen hafta Ankara HDP İl Binası önünde Gergerlioğlu polis saldırısına uğradığında sesleri bile çıkmadı.

Bold Medya'dan Sevinç Özarslan'ın haber analizine göre Ahmet Taşgetiren programın ilk dakikalarında Gergerlioğlu’na İslami kimliği, Müslüman hüviyetini olduğunu ve bir insan hakları duyarlılığı ortaya koyduğunu söyledi, övgülerde bulundu.

Ancak Gergerlioğlu’nun bugüne kadar dile getirdiği işkence, siyah Transporter ile kaçırılmalar, üniversiteli kızların gözaltına alınmaları, gözaltında işkence görmeleri, başlarının zorla açılmaları konusunda kendisinin aynı duyarlılığı neden göstermediği konusu soru işareti.

BURÇ FM'DE MESAİ ARKADAŞI SİLİVRİ ZİNDADINDA

Kendi mesai arkadaşlarının yaşadığı zulümleri görmezden gelmek için gösterdiği çaba ise üç maymun benzetmesini hak ettirir nitelikte.

Ahmet Taşgetiren’in Burç FM’de birlikte program yaptığı, hatta ailece görüştüğü, radyo programcısı Serkan Sedat Güray, 3 yıldır İstanbul Silivri Kapalı Cezaevinde tutuklu.

Güray 6 aydır tek kişilik hücrede.

Güray’ın yaşadıkları için Taşgetiren ne bir kelam etti ne de üç satır yazı yazdı. Taşgetiren, kendisiyle görüşüp Güray’ın yaşadıklarını anlatmak isteyen ailesini evine bile kabul etmedi, randevu taleplerini “Mail atsınlar.” diye geri çevirdi.





Serkan Sedat Güray, onlarca dilekçe yazmasına rağmen neden hücrede tutulduğunu bilmiyor. Kendisine resmi bir açıklama yapılmadı. Gördüğü hukuksuzları dile getirip sürekli dilekçe yazdığı için yönetim tarafından cezalandırıldığını düşünüyor. Oysa kanunlara göre bir insanı 20 günden fazla hücrede tutmak yasak.





TAŞGETİREN'İN STAR GAZETESİNDE YAYIMLANAN O MAKALESİ





Taşgetiren’in Ömer Faruk Gergerlioğlu’na, “İktidarda da geçmişte sizinle aynı iklimleri paylaştığınız insanlar var. Sizin bu davayı, dünkü yol arkadaşlarınıza anlatamama gibi bir derdiniz var. Ne tür zorluklarla karşılaşıyorsunuz?” sorusunu yöneltirken kendisini de “anlamayanlar” sınıfına koyması gerekiyor.





Çünkü 9 Eylül 2014’te Star gazetesinde yazdığı “Ah be kardeşim” başlıklı yazısında “Beni Burç FM’deki Fatma Hanım’a sorun, Bünyamin Şen’e sorun, Kemal Gülen’e sorun. Oğuz On’a (Serkan Sedat Güray) sorun.” diye yazmıştı.





Taşgetiren, kendisi için şahit gösterecek kadar dürüst bulduğu Sedat Güray’ın yaşadıklarını anlamamaktan öte duymamak için ailesine kulaklarını tıkayan noktada.





GERGERLİOĞLU: GÜÇ SAHİBİ OLDUNUZ, İŞİNİZE GELMEYENE ZULMEDİYORSUNUZ





Üç maymunu oynamaktan bıkmayan İslamcılara ve Ahmet Taşgetiren’e en güzel cevabı yine Gergerlioğlu versin: “Dün irtica diye bir kelime vardı, önüne gelen başörtülüye, sakallıya irtica adı altında zulmediliyordu. Şu anda güç sahibi oldunuz, iltisak diye bir kelime uydurdunuz, işinize gelmeyeni hukuksuz bir şekilde zulmen mağdur ediyorsunuz.”