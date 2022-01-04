Ahmet Taşgetiren'den Hayrettin Karaman'a: Kimin parasını kime hibe ediyorsun?

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, zamlar ve hayat pahalılığından etkilenen muhafazakar tabanda ‘içten içe yanan bir ateş olduğunu ve o ateşin bir gün kontrol edilemez hale geleceğini’ öne sürdü.







Taşgetiren, dövize endeksli mevduata devlet garantisinin faiz değil hibe olduğunu savunan Prof. Hayrettin Karaman’ı da eleştirerek “Kimin parasını kime hibe ediyorsunuz?” diye’ sordu.





Ahmet Taşgetiren şunları yazdı:





“Zamlar” diye bir heyulanın gün gün üzerine çullandığını, korkunç nefesiyle kendisini kuşattığını, hayatını bir cendereye çevirdiğini, evinde – işyerinde, bütün sohbetlerde yürekleri daraltan ana mesele haline geldiğini görüyor. Oturduğu evin kirası maaşının yarıdan fazlasını alıp götürüyorsa, akşam – sabah ev sahibinin ne kadar kira artışı isteyeceği merak edilir hale gelmişse, o evde başka ne konuşulur ki…



…

İktidarı “dava için” destekleyen kitlelerin zamlardan, hayat pahalılığından hiç etkilenmediği izlenimi veren görüntüler… Oysa yakıcı olan herkesi yakıyor. Herkes biliyor ki, iktidarın muhafazakar tabanı, bu ekonomik fırtınadan en çok etkilenen kesimleri oluşturuyor. Etkilenmeyen bir kesim var, onların pişkinliğini gören de görüyor, ama nihayetinde vatandaşın ezilişi, varıp muhafazakâr camianın tamamının sırtına yükleniyor. Şunu söyleyeyim, orada içten içe yanan bir ateş var, kimse “dava söylemi herkesi uyutur” diye bakmasın. O ateş çıkar bir gün ortaya ve kontrol edilemez hale gelir. Bakın işte iktidarın icraatının peşinden koşan “hibe fetvaları” tartışılıyor. “Kimin parasını kime hibe ediyorsunuz?” diye soruluyor üstadlara…





Ne diyeyim: Harcamamak lazım davayı, fetvayı, değerleri…

