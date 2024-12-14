Ahmet Türk 2 isim verdi: Öcalan görüşmesine gitme ihtimalleri yüksek

Yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk, İlke Tv’den Mizgin Aksu’nun sorularını yanıtladı.



Suriye’deki gelişmelere değinen Türk, Türkiye’nin Kürtlere yönelik politikalarını eleştirdi. Türk, “Suriye’deki Kürtlere saldırarak içeride barışı sağlayamazsınız. Türkiye, Kürtlere karşı bir düşmanlığı sürdürdüğü takdirde barıştan söz etmek imkansız hale gelir. İşgal edilmiş bir Suriye’de Kürtler neyin barışını sağlayacak” diye sordu.



PKK lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşmenin olacağını düşündüğünü de belirten Türk, “Sayın Buldan’la Sayın Sırrı Süreyya Önder’in ilk görüşmeye gitme ihtimalleri daha yüksek” dedi.