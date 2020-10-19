Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, eski milletvekilleri ve yöneticilerine yönelik Kobane soruşturmasında yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ün ifadesi alındı.





Mardin Adliyesi’ne gelen Türk'e, HDP Milletvekili Pero Dündar, partililer ve avukatları eşlik etti. Türk, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Ankara Adliyesi’ne bağlanarak, savcılığa ifade verdi. İfadesinin akabinde yurt dışı çıkış yasağı talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen Türk "adli kontrol" şartıyla serbest bırakıldı.







"KOBANE'YE YARDIMLARI VALİ İLE BERABER ORGANİZE ETTİK"





Türk’e, HDP'nin 6-8 Ekim tarihlerinde Genel Merkezi’ne ait sosyal medya hesaplarında paylaşılan mesajlar, HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından yapılan açıklama, 20 Eylül 2014'te basına verdiği demeçler ile Kobane'de çatışmaların sona ermesinin akabinde şehre giden heyette yer almasına dair sorular soruldu.





Ahmet Türk, ifadesinde Kobane'ye devletin bilgisi dahilinde gittiklerini belirterek, şunları söyledi: “Kobane'de insanlık dramı yaşanıyordu. 15 binden fazla mülteci oraya gelmiş bu mültecilere yardım konusunda sadece bizler yardım çağrısı yapmadık, devletin kendisi dahi bu konuda yardımda bulundu. Yine Mardin Valisi ile birlikte yardımları organize ettik. Ben o dönemde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanıydım. Merkez Yürütme Kurulu’nda değildim. MYK'daki açıklamaları bende basından kamuoyuna yapılan açıklamalardan öğrendim."





Yerine kayyım tayin edilen Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk bugün SEBGİS üzerinden ifade verdi.





"Kobane'ye gittim, Şanlıurfa Valisinin ve Suruç Kaymakamlığının izni ile gittim." diyen Türk, "Oradaki duruma bakmak, oradaki yıkılmış binaları tespit etmek, oradaki durumun ne olduğunu öğrenmeye yönelik bir ziyaretti. Bu ziyareti 10-15 kişilik grupla yaptık.” dedi.





AHMET TÜRK: SİYASİ BİR KARAR







Adliye çıkışı soruşturmaya dair açıklama yapan Türk, soruşturmanın hukuksuz olduğunu belirterek, “Bu soruşturmanın adil olmadığını, 6 yıl sonra böyle bir davanın açılması, siyasi bir karar olduğunu ortaya koyuyor.” dedi.





ESKİ MİLLETVEKİLLERİ İLE KARS BELEDİYE BAŞKANI AYHAN BİLGEN TUTUKLANDI







6 yıl sonra açılan Kobane Soruşturmasında 20 Eylül 2019'da HDP'nin eski eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş, 2 Ekim’de HDP MYK üyesi Alp Altınörs, HDP Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Nazmi Gür, eski milletvekili Ayla Akat Aka, eski MYK üyeleri Bircan Yorulmaz, Berfin Özgü Köse, Dilek Yağlı, Can Memiş, Günay Kubilay, Bülent Parmaksız, Pervin Oduncu, İsmail Şengün ve Cihan Erdal, HDP eski Genel Saymanı Zeki Çelik, HDP kontenjanından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi seçilen Ali Ürküt, Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen, eski milletvekili Prof. Dr. Emine Beyza Üstün, Emine Ayna, 12 Ekim’de de DBP eski Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ve eski milletvekili Aysel Tuğluk, 17 Ekim'de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Eşbaşkanı Gültan Kışanak tutuklanmıştı.





Eski Milletvekili Gülser Yıldırım'a ise "ev hapsi" verilmişti.