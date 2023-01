Ahmet Türk: Seçmenimizin tercihi Kılıçdaroğlu'ndan yana olur

'PARTİ KAPATILSA DA İSMİ DE DEĞİŞSE SEÇMENİMİZ KARARLIDIR'

HDP ve öncülü siyasi partilerde önemli görevler üstlenmiş, bugün ise Danışma Kurulu'nda yer alan Ahmet Türk ve Sırrı Sakık, partinin kapatılma ihtimalini ve 'aday' açıklamasını değerlendirdi."Kendi adayımızı çıkaracağız" kararında CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nden oluşan altılı masanın HDP'ye karşı tutumunun etkili olduğunu ifade eden Türk, "Bu iktidarı ilk turda göndermeyi biz de isterdik ama sorumluluk bizde değil altılı masada" dedi.Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre Türk ayrıca, ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu için şunları söyledi:"Bizim seçmenimizin tercihi yine Kılıçdaroğlu’ndan yana olur. Kılıçdaroğlu tecrübeli bir siyasetçi ve her gün kürsüde halka vaatlerde bulunuyor. Başka bir aday ortaya çıkarsa bu vaatler de havada kalır. Bence Kılıçdaroğlu uygun bir aday. Konuşulan isimler içinde de en deneyimlisi. Ama bizim de taleplerimiz var. Demokrasi adına, hak ve özgürlükler adına masanın neleri yapacağını, projelerini açıklaması lazım."Partisinin yakın bir tarihte adayını belirleyeceğini belirten Sırrı Sakık da seçimin ikinci tura kalabileceğine işaret ederek "Sonrası ikinci tur mu olur? Her zaman müzakereye açığız" ifadesini kullandı.Bir partinin kapatılmasının o partiye önemli zararlar vereceğinin bir gerçek olduğunu ancak HDP’nin kapatılmasının seçimde kazanacağı başarıyı etkilemeyeceğini ifade eden Ahmet Türk, şöyle devam etti: “Özgürlük ve demokrasi mücadelesi için her türlü bedeli ödeyen Kürt halkı ve dostları var. Partimizin seçmeni politik bir seçmendir. Parti kapatılsa da ismi de değişse seçmenimiz kararlıdır. Parti kapatılırsa seçmenimiz nasıl davranacağını, nasıl hareket edeceğini çok iyi bilir. Bu bakımdan seçim sonuçları açısından bizi çok fazla etkilemez. Bu konuda endişemiz yok.”HDP’nin barış ve demokrasi mücadelesi verdiğini ifade eden Türk, “Bizim beklentimiz ne milletvekilliği ne başka bir şey. Bizim beklentimiz bu ülkenin barışı; toplumun, halkların kucaklaşması. Halkımız da bunun bilincinde ve buna göre davranışını ayarlıyor. Parti HDP olur, başka bir parti olur fark etmez. Çünkü bu özgürlük mücadelesi için bedel ödeyen bir halk ve bedel ödeyen bir siyaset var” diye konuştu.Geçmişten bugüne HEP’ten DEP’e, HADEP’ten DTP’ye HDP’nin öncülü olan çok sayıda partinin kapatıldığını hatırlatan Ahmet Türk'ün değerlendirmelerinden satır başları şöyle:Babacan merkez sağda bir siyasetçi olarak Kürt sorunu ile ilgili net bir proje ortaya koydu. Altılı Masa bu konuya dair hiçbir açıklama yapmadı. Babacan’ın söylediklerinin altına imza atsalar, Altılı Masa’nın manifestosu veya ortak kararı olarak ortaya koysalar bile bizim açımızdan yeterli olurdu. Maalesef ne Kılıçdaroğlu’ndan ne Akşener’den hiçbir açıklama gelmedi. DEVA Partisi Genel Başkanı’nın bu açıklamasını destekleyecek veya olur verecek bir tavır görmedik.HDP Danışma Kurulu Üyesi Sırrı Sakık da devam eden kapatma davası ile ilgili “Geçmişten bugüne denenen yol ve yöntemleri deniyorlar. Kapatmanın çare olmayacağını Anayasa Mahkemesi de bu davayı açtıranlar da biliyor. HEP’ten bugüne kadar gelen bütün partilerde görev aldık. Yüzde 3’lerden 17’lere geldik. Bunların elinde bir proje, bir çözüm olmadığı için kapatarak, hazine yardımını bloke ederek var olmaya çalışıyorlar” dedi.HDP’nin hazine yardımı bulunan hesaplarının bloke edilmesine ilişkin de “O karar alındığında ben bölgedeydim. Binlerce insan ‘Ceketimizi satar destek sunarız’ diyor" ifadelerini kullanan Sakık'ın değerlendirmeleri özetle şöyle: