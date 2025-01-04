Ahmet Türk'ten dikkat çeken açıklama: Silah bırakma çağrısı gelebilir

DEM Partili Ahmet Türk, yeni süreç hakkında açıklamalarda bulundu. İmralı Cezaevi'nde PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan ile beraber TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen heyette yer alan Türk, Nefes gazetesinden Aytunç Erkin'in sorularını yanıtladı.



Bahçeli ile görüşmenin iyi geçtiğini ifade eden Türk, "Aslında insanlar, sanki hazırlanmış bir konu var ve bunun üzerine konuşulduğunu düşünüyor. Öyle değil. Bir başlangıçtır bu" sözleriyle sürecin başında olunduğunu söyledi.



Türkiye'nin kendi sorununu dış müdahalelerden uzak şekilde çözmesinden yana olduklarını belirten Türk, şöyle devam etti: "Bu görüşmeler sonucunda iki veya üçüncü İmralı ziyaretinde silah bırakma çağrısı gelebilir. Şimdiden bir şey söyleyemeyiz. Bizim de aldığımız bilgiler öyle. Bütün siyasi partilerle görüşüp heyetin tekrar İmralı’ya gitmesi ve ona göre de değerlendirme yapılacağı anlaşılıyor."



Genel af tartışmalarının ise spekülasyon olduğunu savunan Türk, "Bunlar spekülasyon. Öcalan da görüşmede umut hakkı gibi konuları gündeme getirmemiş" dedi.