Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Türk'ten dikkat çeken açıklama: Silah bırakma çağrısı gelebilir /04 Ocak 2025 12:40

Ahmet Türk'ten dikkat çeken açıklama: Silah bırakma çağrısı gelebilir

MHP lideri Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla başlayan süreç, DEM Parti'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile 28 Aralık'ta yaptığı görüşmeyle yeni bir ivme kazandı ve DEM Parti heyeti kritik temaslarına başladı. En çok merak edilen ise Bahçeli görüşmesiydi. Heyette olan Ahmet Türk, görüşmenin iyi geçtiğini söylerken; "Bu görüşmeler sonucunda iki veya üçüncü İmralı ziyaretinde silah bırakma çağrısı gelebilir" dedi.

SHABER3.COM

DEM Partili Ahmet Türk, yeni süreç hakkında açıklamalarda bulundu. İmralı Cezaevi'nde PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan ile beraber TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen heyette yer alan Türk, Nefes gazetesinden Aytunç Erkin'in sorularını yanıtladı.

Bahçeli ile görüşmenin iyi geçtiğini ifade eden Türk, "Aslında insanlar, sanki hazırlanmış bir konu var ve bunun üzerine konuşulduğunu düşünüyor. Öyle değil. Bir başlangıçtır bu" sözleriyle sürecin başında olunduğunu söyledi.

Türkiye'nin kendi sorununu dış müdahalelerden uzak şekilde çözmesinden yana olduklarını belirten Türk, şöyle devam etti: "Bu görüşmeler sonucunda iki veya üçüncü İmralı ziyaretinde silah bırakma çağrısı gelebilir. Şimdiden bir şey söyleyemeyiz. Bizim de aldığımız bilgiler öyle. Bütün siyasi partilerle görüşüp heyetin tekrar İmralı’ya gitmesi ve ona göre de değerlendirme yapılacağı anlaşılıyor."

Genel af tartışmalarının ise spekülasyon olduğunu savunan Türk, "Bunlar spekülasyon. Öcalan da görüşmede umut hakkı gibi konuları gündeme getirmemiş" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ahmet Türk'ten dikkat çeken açıklama: Silah bırakma... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:36:50