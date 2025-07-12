Ahmet Türk'ten 'göreve iade' sorusuna dikkat çeken cevap!

Yerine üçüncü kez kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, terör örgütü PKK'nin Süleymaniye'de gerçekleştirdiği silah bırakma töreninde kayyım konusunda açıklamada bulundu.





Kısadalga'dan Kemal Göktaş'a konuşan Ahmet Türk, DEM Partili belediyelere atanan kayyımların geri alınma ve belediye başkanlarının göreve iade edilmesi ihtimaline ilişkin soruyu yanıtladı.





“CHP’Lİ BELEDİYELERE KAYYIMLAR ATANIRKEN…”

Türk, "Ben bu aşamada CHP'li belediyelere kayyımlar atanırken böyle bir şey olmasını istemem. Bunu kabul etmek istemem. Olacaksa bütün kayyım uygulamaları kaldırılmalı” diyerek yanıtladı.





Gazeteci İsmail Küçükkaya, Ahmet Türk'ün PKK'nın silah bırakma törenine katılabilmesi için Türk'ün 8 yıllık 'yurtdışına çıkma yasağı'nın kaldırıldığını aktardı.