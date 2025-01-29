Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda öldürüldü

Dün akşam saatlerinde Mersin-Adana D400 kara yolu Serbest Bölge köprülü kavşağı altında yerine kayyım atanarak görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı, DEM Partili Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk ile yanındaki bir kişiye silahlı saldırı düzenlendi.





Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan Türk ile yanındaki kişi, olay yerine gelen ambulanslarla hastane kaldırıldı.





HAYATINI KAYBETTİ

Hüseyin Reber Türk, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.





Hüseyin Reber Türk'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.