Samanyolu Haber /Medya / Ahmet Ümit'in roman karakteri dizi oluyor /14 Ağustos 2022 16:32

Ahmet Ümit'in roman karakteri dizi oluyor

Ahmet Ümit'in birçok kitabında yer verdiği 'Komiser Nevzat' kararkterinin dizi uyarlamasının yapılacağı duyuruldu.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Türkiye'nin en önemli polisiye yazarlarından Ahmet Ümit'in 'Karanlıkta Koşanlar', 'Şeytan Ayrıntıda Gizlidir', 'Kavim', 'İstanbul Hatırası', 'Sultanı Öldürmek' ve 'Beyoğlu'nun En Güzel Abisi' adlı romanlarında yer alan 'Başkomser Nevzat' karakteri dizi oluyor. Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından proje çalışmalarının başladığını duyurdu.

“MERAKLILARINA MÜJDE”

Twitter hesabından paylaşım yapan Ümit, "Meraklılarına müjde, Başkomser Nevzat nihayet dizi oluyor. Başkomser'in Nevzat'ın serüvenleri, O3 Medya ailesi tarafından televizyona uyarlanıyor" ifadelerini kullandı.
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