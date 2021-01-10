Mimar, şehir planlayıcısı ve siyasetçi Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp hayatını kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp Hocayı Kaybettik. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.





1994 seçimlerinde MHP’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı olan mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, bir dönem MHP Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in danışmanlığını yapmıştı.





CENAZESİ YARIN





Sabaha karşı Kuşadası’nda kalp krizinden vefat eden Alp’in cenazesi yarın öğlen Kuşadası’nda toprağa verilecek.





AHMET VEFİK ALP’İN HAYAT HİKAYESİ





1948 yılında doğan Ahmet Vefik Alp 1967’de Saint Joseph Lisesi’ni bitirdi. Ardından Robert Kolej, İnşaat Mühendisliği bölümüne giren Alp, aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne geçti. Yükseköğrenimine burada devam eden Ahmet Vefik Alp, 1971 yılında pekiyi dereceyle mimar, 1973 yılında yine pekiyi dereceyle yüksek mühendis mimar oldu.